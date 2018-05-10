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11:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Нижегородская телебашня тестирует новую подсветку

Нижегородская телебашня тестирует новую подсветку. В День Победы нижегородцы могли увидеть на ней звезды, российский триколор и праздничные надписи.

— Поскольку торжественная сдача новой подсветки телебашни ещё нескоро, мы продолжаем тестировать ее. Мы хотим, чтобы она стала по-настоящему непохожей ни на одну другую телебашню, — написал на своей странице в Facebook директор филиала «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр» Михаил Небольсин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пятиминутный повторяющийся сценарий подсветки запустили с 21.00 до 22.00, а после праздничного салюта в 22.30 еще на полчаса.

— Необычно и красиво. Молодцы! — написал Максим Крохин.

— Класс! Вчера пробовал из окна снять, но далековато живу. Думаю, что гости города будут рады увидеть такую красоту, — считает Сергей Федоров.

— Мне понравилось! Знаю, будут недовольные, но без них было бы скучно, — комментирует Маргарита Мудрова.

По словам Небольсина, к остальным праздникам и ЧМ-2018 телебашню украсят новые яркие тематические сценарии.

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