Нижегородская телебашня тестирует новую подсветку
Нижегородская телебашня тестирует новую подсветку. В День Победы нижегородцы могли увидеть на ней звезды, российский триколор и праздничные надписи.
Нижегородская телебашня тестирует новую подсветку. В День Победы нижегородцы могли увидеть на ней звезды, российский триколор и праздничные надписи.
— Поскольку торжественная сдача новой подсветки телебашни ещё нескоро, мы продолжаем тестировать ее. Мы хотим, чтобы она стала
Пятиминутный повторяющийся сценарий подсветки запустили с 21.00 до 22.00, а после праздничного салюта в 22.30 еще на полчаса.
— Необычно и красиво. Молодцы! — написал Максим Крохин.
— Класс! Вчера пробовал из окна снять, но далековато живу. Думаю, что гости города будут рады увидеть такую красоту, — считает Сергей Федоров.
— Мне понравилось! Знаю, будут недовольные, но без них было бы скучно, — комментирует Маргарита Мудрова.
По словам Небольсина, к остальным праздникам и ЧМ-2018 телебашню украсят новые яркие тематические сценарии.