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11:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Сару Джессику Паркер высмеяли за старость

Поклонники жестоко высмеяли американскую актрису Сару Джессику Паркер за морщинистое лицо. Комментарии по поводу внешности Паркер появились в Twitter сразу после ее появления на ежегодном балу Met Gala в Нью-Йорке.

Источник: Reuters

«Саре Джессике Паркер как будто 89 лет… Я люблю ее стиль, и она всегда хорошо выглядит, но боже мой… Такое ощущение, что у нее обезвоживание и она никогда не принимала витамины», — писали одни.

«Она что, курит по 40 сигарет в день???» — удивились другие пользователи соцсети.

«Я единственный, кто расстроился, увидев, как постарела Сара Джессика Паркер? Я люблю ее. Но это лишний раз напомнило мне, что я тоже старею», — добавили третьи.

53-летнюю голливудскую актрису также назвали изношенной, старухой и корой дерева.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2018 состоялся в понедельник, 7 мая, в преддверии открытия выставки Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination («Божественные тела: мода и католическое воображение»).

В марте 50-летняя Николь Кидман шокировала фанатов состарившимся лицом. Голливудскую звезду сфотографировали на Манхеттене, Нью-Йорк, в уггах и синей парке Canada Goose. На снимках у Кидман поседевшие волосы и чрезмерно морщинистое лицо.

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