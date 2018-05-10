Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Поклонники жестоко высмеяли американскую актрису Сару Джессику Паркер за морщинистое лицо. Комментарии по поводу внешности Паркер появились в Twitter сразу после ее появления на ежегодном балу Met Gala в
Поклонники жестоко высмеяли американскую актрису Сару Джессику Паркер за морщинистое лицо. Комментарии по поводу внешности Паркер появились в Twitter сразу после ее появления на ежегодном балу Met Gala в
«Саре Джессике Паркер как будто 89 лет… Я люблю ее стиль, и она всегда хорошо выглядит, но боже мой… Такое ощущение, что у нее обезвоживание и она никогда не принимала витамины», — писали одни.
«Она что, курит по 40 сигарет в день???» — удивились другие пользователи соцсети.
«Я единственный, кто расстроился, увидев, как постарела Сара Джессика Паркер? Я люблю ее. Но это лишний раз напомнило мне, что я тоже старею», — добавили третьи.
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