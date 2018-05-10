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11:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Иркутяне на дачах на треть сократили плантации картошки

А место теплиц с помидорами и огурцами заняли грядки с кабачками и патиссонами.

Источник: Комсомольская правда

Итоги сельхозпереписи, которые на днях опубликовал Иркутскстат, подтверждают очевидное. Современный горожанин на дачах предпочитает отдыхать и жарить шашлыки, а не трудиться с утра до ночи на грядках. Конечно, экологически чистые овощи со своего огорода — это круто, но свободное время нынче в большом дефиците. В цифрах это выглядит так: посадки картошки сократились за прошедшие 10 лет на 31%. «Второй хлеб», как рассуждают многие горожане, куда как выгоднее закупить осенью на рынке.

Дальше — больше. Те, кто работает на земле, знают, сколько сил приходится потратить на уход за теплицами с помидорами и огурцами. А если заменить их на кабачки с патиссонами, не требующими такого внимания? Именно так и поступили дачники, сократив трудоемкие культуры на 61%. Бахчевые теперь сеют в 1, 7 раза чаще (здесь учтены фермеры), а цветную капусту и брокколи — на 46%.

Да, нынешние «шесть соток» в результате сильно отличаются от тех, что кормили горожан в голодные 90-ые. На современных дачах много зелени, декоративных растений и самых разных возможностей для отдыха на природе. А сами посевы заметно урезаны. По данным статистики, в личных подсобных хозяйствах — на треть, у дачников — сразу на 43%.

Под давлением конкуренции со стороны дешевой продукции из Китая, урезали посадки овощей и фермеры, сделав исключение только для кабачков и патиссонов, которые не требуют особых затрат времени.

А В ЭТО ВРЕМЯ.

В Бохане разводят пчел, а под Нижнеудинском — кроликов.

В селах Иркутской области, по данным все той же сельхозпереписи, ныне налегают на производство меда. Как правильно понимают в деревне, вкусный продукт пользуется большой популярностью у горожан — и не только как лекарство от простуды, витаминное средство (тут с ним сложно сравниться!), но и как полезная замена сахару. Ну, а больше всего ульев -3,5 тысячи — в Боханском районе. Заметно больше в частных хозяйствах стало кроликов (тех самых, которые «не только ценный мех, но и 3 килограмма диетического мяса»). Если каждая девятая пасека Иркутской области — в Бохане, то каждое десятое подворье с ушастыми — под Нижнеудинском.

Правда, медом и кроличьим мясом сыт не будешь. Поэтому, несмотря на то, что за 10 лет стадо крупного рогатого скота в регионе снизилось на 19%, свиней — на 6%, коз — на 25%, в крупных сельхозорганизациях наращивают производство птицы и свиней.

— Благодаря крупным специализированным хозяйствам, на Усольский район приходится 43% хрюкающего и 34% пернатого поголовья Иркутской области (соответственно 103,1 тыс. и 2,7 млн. голов в хозяйствах всех категорий), — сообщает Иркутскстат. — Кроме того, более миллиона голов птицы имеется в Ангарске, Саянске и Зиминском районе. А всего, вместе с Усольским районом, на них приходится 86% общего птичьего поголовья.

Что касается коров, то каждая десятая буренка содержится в хозяйствах Эхирит-Булагатского района. Овец больше всего в Нукутах (12%), коз -под Иркутском (8%), лошадей — в Осинском районе (13%).

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