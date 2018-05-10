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12:05 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жительница Новосибирской области нашла отца в 70 лет

Не ждала и почти рассталась с мечтой найти отца, но в 70 лет впервые увидела папино лицо. Сибирячка, жительница Ордынского района, сегодня поделилась с «Вестями» невероятной историей длиною в жизнь.

Источник: Вести - Новосибирск

Дитя войны, как и многие в родном селе, Любовь Степановна — безотцовщина. Но соседские девчонки и мальчишки знали своих пап. Всё её наследие от отца — фамилия и отчество. Степан Душкин в поселке жил недолго, в марте 1944-го ушёл добровольцем на фронт. Разыскать после не удалось. На том и закрыла мать болезненную тему.

Любовь Душкина, жительница г. Новосибирска: «Я спрашивала: “Мама, где мой отец?” Она, в общем-то, не распространялась об этом. Очевидно, когда она подавала в розыск после войны, никакого результата не было».

Хозяйство, работа, дети — всё на матери. Три года не дожила до счастливой вести. Степана Душкина, уроженца Чувашии, химика химвзвода защиты 207-го стрелкового полка — совсем недавно отыскали родные. Сведения о нём — крупицами на разных сайтах: «Подвиг народа», «ОБД-Мемориал». Возраст, место призыва — несколько строк. Но этого хватило, чтобы сложилась судьба-мозаика.

Марина Гачко, племянница Любови Душкиной: «Самое обидное — эта информация и документы были рассекречены совсем недавно, когда ещё была жива мать Любови Степановны, когда ей самой было 30 лет, когда ещё был жив Степан Викторович, который не знал, что у него растёт дочь в Сибири».

Родных детей — в Чувашии, куда вернулся после войны — у Степана Викторовича не было, растили с супругой приёмного. Сам он умер в 70-х, рассказали чувашские родственники — их также нашли благодаря интернету и соцсетям.

Олеся Герасименко, корреспондент: «Биографию Степана Викторовича сибирячки восстанавливали трепетно, год за годом, соотнося фамилии, даты, названия населенных пунктов. И всё равно сомнения оставались. Последние развеялись после того, как из Чувашии была прислана фотография Душкина Степана: как говорят родные, дочь — копия отца».

С новыми родственниками Любовь Степановна теперь переписывается. Кем работал, о чем мечтал отец — всё интересно, ведь только сейчас она начала его узнавать. Говорит — это подарок судьбы. Для неё — самый ценный в жизни.

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