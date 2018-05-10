ЕГЭ 2018 в Челябинске: Минобр назвал расписание экзаменов в Челябинске
Когда школьники начнут сдавать ЕГЭ 2018 в Челябинске.
Когда школьники начнут сдавать ЕГЭ 2018 в Челябинске.
Всего ничего осталось до экзаменационной поры. Стали известны даты проведения ЕГЭ 2018 в Челябинске. Их озвучили в министерстве образования и науки Челябинской области.
ЧТОБЫ НЕ ЗАПУТАТЬСЯ В СОКРАЩЕНИЯХ.
ГИА — государственная итоговая аттестация (для ОГЭ и ЕГЭ).
ОГЭ — основной государственный экзамен. Его сдают выпускники 9 классов.
ЕГЭ — единый государственный экзамен. Его сдают выпускники 11-х классов.
ГВЭ — государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
По данным министерства образования Челябинской области, в нынешнем году итоговые испытания сдадут 14,5 тыс выпускников 11 классов.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 2018 В ЧЕЛЯБИНСКЕ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.
РЕЗЕРВНЫЕ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 2018 В ЧЕЛЯБИНСКЕ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСНОВНОЙ ЭТАП).
РЕЗЕРВНЫЕ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 2018 В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД).