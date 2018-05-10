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12:12 (мск), источник: Комсомольская правда

ЕГЭ 2018 в Челябинске: Минобр назвал расписание экзаменов в Челябинске

Когда школьники начнут сдавать ЕГЭ 2018 в Челябинске.

Всего ничего осталось до экзаменационной поры. Стали известны даты проведения ЕГЭ 2018 в Челябинске. Их озвучили в министерстве образования и науки Челябинской области.

ЧТОБЫ НЕ ЗАПУТАТЬСЯ В СОКРАЩЕНИЯХ.

ГИА — государственная итоговая аттестация (для ОГЭ и ЕГЭ).

ОГЭ — основной государственный экзамен. Его сдают выпускники 9 классов.

ЕГЭ — единый государственный экзамен. Его сдают выпускники 11-х классов.

ГВЭ — государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

В 2017 году ЕГЭ в Челябинской области сдали более 15 тысяч выпускников 11 классов.

По данным министерства образования Челябинской области, в нынешнем году итоговые испытания сдадут 14,5 тыс выпускников 11 классов.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 2018 В ЧЕЛЯБИНСКЕ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

  • 28 мая (понедельник) — география, информатика и ИКТ;.
  • 30 мая (среда) — базовая математика;.
  • 1 июня (пятница) — профильная математика;.
  • 4 июня (понедельник) — химия, история;.
  • 6 июня (среда) — русский язык;.
  • 9 июня (суббота) — иностранные языки (устная часть);.
  • 13 июня (среда) — иностранные языки (устная часть);.
  • 14 июня (четверг) — обществознание;.
  • 18 июня (понедельник) — иностранные языки (письменная часть), биология.
  • 20 июня (среда) — литература, физика.

РЕЗЕРВНЫЕ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 2018 В ЧЕЛЯБИНСКЕ И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ОСНОВНОЙ ЭТАП).

  • 22 июня — география, информатика и ИКТ.
  • 25 июня — математика базовая и профильная.
  • 26 июня — русский язык.
  • 27 июня — химия, история, биология, иностранные языки (письменно).
  • 28 июня — литература, физика, обществознание.
  • 29 июня — иностранные языки (устно).
  • 2 июля — все учебные предметы.

РЕЗЕРВНЫЕ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ 2018 В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД).

  • 4 сентября — русский язык.
  • 7 сентября — базовая математика.
  • 15 сентября — базовая математика и русский язык.
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