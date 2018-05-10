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12:14 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермская модель получила корону на конкурсе красоты в Турции

Дарья Хохлова удостоилась очередного титула — Miss Ephesus 2018.

Пермская модель Дарья Хохлова продолжает собирать титулы на конкурсах красоты. На этот раз 18-летняя пермячка успешно выступила на международном конкурсе Miss Apollon 2018, который завершился в Турции.

И хотя ей не удалось победить и занять призовое место, жюри удостоило её отдельной короны: Дарья Хохлова завоевала титул Miss Ephesus 2018.

Этой радостной новостью она поделилась на своей страничке в соцсетях.

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Напомним, молодая пермячка уже имеет в своём послужном списке несколько громких титулов: «Юная краса России-2016», «Мисс Жемчужина России-2017», «Мисс Бикини мира -2018».

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