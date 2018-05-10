Пермская модель получила корону на конкурсе красоты в Турции
Дарья Хохлова удостоилась очередного титула — Miss Ephesus 2018.
Дарья Хохлова удостоилась очередного титула — Miss Ephesus 2018.
Пермская модель Дарья Хохлова продолжает собирать титулы на конкурсах красоты. На этот раз 18-летняя пермячка успешно выступила на международном конкурсе Miss Apollon 2018, который завершился в Турции.
И хотя ей не удалось победить и занять призовое место, жюри удостоило её отдельной короны: Дарья Хохлова завоевала титул Miss Ephesus 2018.
Этой радостной новостью она поделилась на своей страничке в соцсетях.
Напомним, молодая пермячка уже имеет в своём послужном списке несколько громких титулов: «Юная краса России-2016», «Мисс Жемчужина России-2017», «Мисс Бикини мира -2018».