Пермская модель получила корону на конкурсе красоты в Турции

Пермская модель Дарья Хохлова продолжает собирать титулы на конкурсах красоты. На этот раз 18-летняя пермячка успешно выступила на международном конкурсе Miss Apollon 2018, который завершился в Турции.

И хотя ей не удалось победить и занять призовое место, жюри удостоило её отдельной короны: Дарья Хохлова завоевала титул Miss Ephesus 2018.

Этой радостной новостью она поделилась на своей страничке в соцсетях.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiklPROF8Gg/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiklPROF8Gg/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Дорогие мои ,хочу поздравить вас с праздником и поделиться прекрасной новостью!? Финал конкурса Miss Apollon @misstourism_russia прошёл вчера.Да ,я не заняла призовое место,но сегодня меня ждал сюрприз!? Оказывается жюри приняло решение сделать Top 6 и сегодня я получила свою прекрасную корону ? Я стала Miss Ephesus 2018❤️ Огромная благодарность @ilin_vladimir_nik за приглашение на этот чудесный конкурс!? Благодарю @natalia_arkadevna и @ingaalexeeva за организацию и огромный труд!❤️ Благодарю каждого ,кто меня поддерживал в период всего конкурса!Я вас очень сильно люблю !❤️ Прекрасный отель @venosahotel ? Платье @new_look_dress ? #missephesus #missapollon2018 #misstourismrussia #li #like4like #likeme #top6 #volgamodels #model #competition #fo #follow4follow #followme #волгамодел #волгамоделс #мисстуризмроссии</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений <a href="https://www.instagram.com/hohlovadasha/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> hohlovadasha</a> (@hohlovadasha) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-09T21:21:42+00:00">9 Тра 2018 р. о 2:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.