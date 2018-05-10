Воронежцев предупредили о переезде офиса Росреестра

С 10 мая 2018 года прекратил работу офис управления Росреестра по Воронежской области по адресу ул. Плехановская, 53.

Теперь прием и выдача документов на недвижимость по экстерриториальному принципу (в отношении объектов, расположенных в других регионах) осуществляется на улице Солнечной, 12б.