Воронежцев предупредили о переезде офиса Росреестра
Теперь документы принимают и выдают на улице Солнечной.
Теперь документы принимают и выдают на улице Солнечной.
С 10 мая 2018 года прекратил работу офис управления Росреестра по Воронежской области по адресу ул. Плехановская, 53.
Теперь прием и выдача документов на недвижимость по экстерриториальному принципу (в отношении объектов, расположенных в других регионах) осуществляется на улице Солнечной, 12б.
Все подробности можно выяснить по многоканальному телефону (473)272−00−00.