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12:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежцев предупредили о переезде офиса Росреестра

Теперь документы принимают и выдают на улице Солнечной.

Источник: Reuters

С 10 мая 2018 года прекратил работу офис управления Росреестра по Воронежской области по адресу ул. Плехановская, 53.

Теперь прием и выдача документов на недвижимость по экстерриториальному принципу (в отношении объектов, расположенных в других регионах) осуществляется на улице Солнечной, 12б.

Все подробности можно выяснить по многоканальному телефону (473)272−00−00.

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