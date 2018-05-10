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12:12 (мск), источник: Volga News

В Самарской области в пятницу ожидается гроза и сильный ветер

В Самарской области местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. К концу рабочей недели под влиянием гребня антициклона, сформировавшегося над северными широтами, температура воздуха понизится, сообщают в Приволжском УГМС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 82% 761 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: AP 2018

В четверг, 10 мая, переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит 10… 15 °C. Ветер северо-восточный 9−14 м/с.

В пятницу, 11 мая, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью составит 2… 7 °C, на севере области местами на почве заморозки от -0 до -2 °C. Днем температура воздуха составит 11… 16 °C. Ветер северо-восточный 7−12 м/с, местами порывы 15−18 м/с.

В субботу, 12 мая, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит 4… 9 °C, днем 18… 23 °C. Ветер северо-восточный 7−12 м/с.

В воскресенье, 13 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. В ночные часы температура воздуха составит 4… 9 °C, днем 18… 23 °C. Ветер северо-восточный 7−12 м/с.

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