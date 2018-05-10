В Самарской области в пятницу ожидается гроза и сильный ветер

В Самарской области в пятницу ожидается гроза и сильный ветер

В Самарской области местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. К концу рабочей недели под влиянием гребня антициклона, сформировавшегося над северными широтами, температура воздуха понизится, сообщают в Приволжском УГМС.