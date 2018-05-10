Полиция уточняет: какие документы не надо предъявлять на границе

Источник: Sputnik.md

Пограничная полиция республики напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения и других нормативных документов.

При пересечении государственной границы на автомобиле водитель обязан иметь при себе и предъявить по требованию пограничника следующие документы:

водительские права, выпущенные на имя водителя и соответствующие категории/подкатегории, к которой он относится;

свидетельства о регистрации транспортного средства;

полис страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта», действительный для транзита и страны назначения.