Полиция уточняет: какие документы не надо предъявлять на границе
КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Граждане Молдовы уже не просто готовятся к отдыху, но и массово начинают выезжать за границу.
КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Граждане Молдовы уже не просто готовятся к отдыху, но и массово начинают выезжать за границу.
Пограничная полиция республики напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения и других нормативных документов.
При пересечении государственной границы на автомобиле водитель обязан иметь при себе и предъявить по требованию пограничника следующие документы:
В Погранполиции отметили, что при контроле на границе не нужны документы, касающиеся способа владения или пользования транспортного средства (доверенность, контракт или договор).