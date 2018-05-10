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12:07 (мск), источник: Sputnik.md

Полиция уточняет: какие документы не надо предъявлять на границе

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Граждане Молдовы уже не просто готовятся к отдыху, но и массово начинают выезжать за границу.

Источник: Sputnik.md

Пограничная полиция республики напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения и других нормативных документов.

При пересечении государственной границы на автомобиле водитель обязан иметь при себе и предъявить по требованию пограничника следующие документы:

  • водительские права, выпущенные на имя водителя и соответствующие категории/подкатегории, к которой он относится;
  • свидетельства о регистрации транспортного средства;
  • полис страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта», действительный для транзита и страны назначения.

В Погранполиции отметили, что при контроле на границе не нужны документы, касающиеся способа владения или пользования транспортного средства (доверенность, контракт или договор).

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