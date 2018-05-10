В областном центре археологи обнаружили 250 артефактов XVIII—XIX вв.еков

На территории Кемерова археологи обнаружили 250 артефактов, датируемых XVIII—XIX вв.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, историки и археологи работали на территории исторических поселений, из которых позже сформировался Кемерово: бывшее село Усть-Искитимское (Щеглово) в Центральном районе, уже несуществующие деревни Кемерово, Евсеево в Кировском районе, деревня Красная и Боровая (Рудничный район), Куро-Искитим и бывшая деревня Давыдово (Заводский район). Специалисты вели работы, ориентируясь на исторические карты, используя и другие источники.
В результате проведенной работы были обнаружены более 250 артефактов XVIII—XIX вв.еков. Среди них монеты и фрагменты керамики, что подтверждает, что на территории современного Кемерова поселения существовали уже в XVIII веке. Сейчас с находками работают специалисты музея КемГУ «Археология, этнография и экология Сибири».