В областном центре археологи обнаружили 250 артефактов XVIII—XIX вв.еков

Как сообщает пресс-служба городской администрации, историки и археологи работали на территории исторических поселений, из которых позже сформировался Кемерово: бывшее село Усть-Искитимское (Щеглово) в Центральном районе, уже несуществующие деревни Кемерово, Евсеево в Кировском районе, деревня Красная и Боровая (Рудничный район), Куро-Искитим и бывшая деревня Давыдово (Заводский район). Специалисты вели работы, ориентируясь на исторические карты, используя и другие источники.