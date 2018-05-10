Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Дочери Алсу записали кавер-версию ее песни
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
Модель, ставшая темнокожей, увеличит нос и губы
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
В Норвегии «признали» Крым — Украина обиделась
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
«Барселона» нашла замену Андресу Иньесте
Капризов номинирован на звание лучшего молодого хоккеиста Европы
Дженнифер Лопез восхитила соцсети дерзкой мини-юбкой
Модель, ставшая темнокожей, увеличит нос и губы
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
32На Красной площади прошел Парад Победы
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
11:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В областном центре археологи обнаружили 250 артефактов XVIII—XIX вв.еков

С 27 апреля в Кемерове проходит проект по историко-археологическому изучению территории города.

На территории Кемерова археологи обнаружили 250 артефактов, датируемых XVIII—XIX вв.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, историки и археологи работали на территории исторических поселений, из которых позже сформировался Кемерово: бывшее село Усть-Искитимское (Щеглово) в Центральном районе, уже несуществующие деревни Кемерово, Евсеево в Кировском районе, деревня Красная и Боровая (Рудничный район), Куро-Искитим и бывшая деревня Давыдово (Заводский район). Специалисты вели работы, ориентируясь на исторические карты, используя и другие источники.

В результате проведенной работы были обнаружены более 250 артефактов XVIII—XIX вв.еков. Среди них монеты и фрагменты керамики, что подтверждает, что на территории современного Кемерова поселения существовали уже в XVIII веке. Сейчас с находками работают специалисты музея КемГУ «Археология, этнография и экология Сибири».

Сбежала на фронт. Будни ветеранов Великой Отечественной
В Госдуме предложили расширить действие «закона Димы Яковлева»
Рубль резко вырос к доллару и евро благодаря скачку цен на нефть
Стала известна дата официального открытия Крымского моста
В городах проведения ЧМ-2018 временно запретят жарить шашлыки
Тонны шоколада затопили дорогу после аварии в Польше
Чехия — Россия: букмекеры назвали фаворита матча ЧМХ-2018
Стали известны подробности номера Самойловой на «Евровидении»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста Крымский мост будет открыт 15 мая или днем позже, сообщили «Газете.Ru» два информированных источника
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Мутко может заняться строительством в России
К американцу в гостиную «прилетели» шесть енотов
У Волочковой протекла крыша
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь