Иркутянин Евгений Лосев выиграл первый этап гонки Russian Drift Series
Переполненные трибуны столичной арены Moscow Race Way приветствуют участников Российской
Переполненные трибуны столичной арены Moscow Race Way приветствуют участников Российской
Это новый турнир, в котором участвуют лучшие пилоты со всей страны, а также из Латвии, Белоруссии, Украины и Японии. В их числе единственный иркутянин — Евгений Лосев. Для него соревнования складывались непросто уже с подготовки к ним. Проблемы начались на тестовом заезде.
— Не пошёл мотор, прогорел поршень. Мы вернулись в бокс, поменяли двигатель, поставили запасной. Он послабее, настроили его на стенде, он показал силы. У него были ещё проблемы, мы так и не разобрались во время гонки, — говорит пилот Евгений Лосев.
На непривычно слабом двигателе Евгений прошёл квалификацию и вышел в одну вторую финала. Пришлось пилоту адаптироваться и к сложностям трассы. В итоге заезд закончился, едва начавшись. Лосев попал в аварию.
— Перед «шпилькой» я сбавил темп, чтобы попасть в поворот и открыться. В принципе, уже начал открываться, и произошёл очень сильный удар, где была повреждена подвеска — и передняя, и задняя, рычаги все, стойку вырвало, в общем, куча проблем, — говорит пилот Евгений Лосев.
В бокс машину доставили на эвакуаторе. И тут механики Евгения сотворили чудо. Буквально за 20 минут они отремонтировали «Тойоту» Лосева. Он вышел на финальный заезд против красноярца Аркадия Цареградцева. И стал чемпионом.
— Гонка, в ней не побеждается просто так, раз, такой красавчик пилот, выехал и победил. Это командная работа, очень большая работа техническая. Если я выигрываю, то я выигрываю не один, мы работаем командой. Я очень благодарен своей команде, поддержке, механикам, — говорит пилот Евгений Лосев.
Впереди у Евгения небольшой отдых, и уже 25 мая он вновь выйдет на трассу. В Рязани пройдёт второй этап Российской