Иркутянин Евгений Лосев выиграл первый этап гонки Russian Drift Series

Это новый турнир, в котором участвуют лучшие пилоты со всей страны, а также из Латвии, Белоруссии, Украины и Японии. В их числе единственный иркутянин — Евгений Лосев. Для него соревнования складывались непросто уже с подготовки к ним. Проблемы начались на тестовом заезде.

— Не пошёл мотор, прогорел поршень. Мы вернулись в бокс, поменяли двигатель, поставили запасной. Он послабее, настроили его на стенде, он показал силы. У него были ещё проблемы, мы так и не разобрались во время гонки, — говорит пилот Евгений Лосев.

На непривычно слабом двигателе Евгений прошёл квалификацию и вышел в одну вторую финала. Пришлось пилоту адаптироваться и к сложностям трассы. В итоге заезд закончился, едва начавшись. Лосев попал в аварию.

— Перед «шпилькой» я сбавил темп, чтобы попасть в поворот и открыться. В принципе, уже начал открываться, и произошёл очень сильный удар, где была повреждена подвеска — и передняя, и задняя, рычаги все, стойку вырвало, в общем, куча проблем, — говорит пилот Евгений Лосев.

В бокс машину доставили на эвакуаторе. И тут механики Евгения сотворили чудо. Буквально за 20 минут они отремонтировали «Тойоту» Лосева. Он вышел на финальный заезд против красноярца Аркадия Цареградцева. И стал чемпионом.

— Гонка, в ней не побеждается просто так, раз, такой красавчик пилот, выехал и победил. Это командная работа, очень большая работа техническая. Если я выигрываю, то я выигрываю не один, мы работаем командой. Я очень благодарен своей команде, поддержке, механикам, — говорит пилот Евгений Лосев.