Пермяки смогут определить внешний вид эспланады

Пермяки могут выбрать элементы благоустройства, в частности, внешний вид уличной мебели, фонарей, скамеек, качелей, варианты озеленения. Жители Перми решат, нужна ли на эспланаде детская площадка. Проголосовать можно до середины июня.

На заседании краевого правительства глава региона отметил, что процесс реновации пермской эспланады будет максимально прозрачен для пермяков. График работы представят на информационных ресурсах администрации города и края. Для организации работы были даны соответствующие поручения профильным ведомствам.