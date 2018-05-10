Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пьяный Джонни Депп атаковал помощника на съемках фильма
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Дмитрий Дибров признался, что не общается со старшим сыном
28-летняя россиянка до конца жизни останется в тюрьме Вьетнама
Ирина Шейк в элегантном черном платье вышла на красную дорожку
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
В Норвегии «признали» Крым — Украина обиделась
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Паулина Андреева опубликовала редкое фото Федора Бондарчука
Бывший муж Дженнифер Энистон снялся с собакой для глянца
Пользу грецких орехов подтвердили научно
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
15Сделать деньги
13:48 (мск), источник: Нижегородская правда

Бывший вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса откроет Парк футбола ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

Вход в Парк футбола и развлечения в нем будут бесплатными.

12—13 мая Парк футбола ЧМ-2018 с аттракционами, викторинами, мастер-классами будет ждать всех желающих на Площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде. Гостем Парка и города станет легенда FIFA — бывший вратарь национальной сборной Хорватии Стипе Плетикоса. Он приедет в Нижний Новгород неслучайно: 21 июня в городе сборная Хорватии сыграет с аргентинцами. Гостей Парка ждет яркая и разнообразная программа: мастер-классы и автограф-сессии, футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы и билеты на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™.

Посетители смогут встретиться и сфотографироваться с официальным талисманом Чемпионата волком Забивакой™. Все желающие смогут уточнить расписание матчей в любом городе-организаторе и турнира в целом, а также узнать, как попасть на Фестиваль болельщиков FIFA и приобрести билеты на матчи на сайте FIFA.com/bilet.

Вход в Парк футбола и развлечения в нем будут бесплатными. Парк работает 12 и 13 мая с 12:00 до 20:00.

Все новости региона
 Константин Ивлев: «Я – один из тех, кто изменил отношение людей к шеф-повар
«Всё прошло, и мы живём». Как бабушка жены Глеба Никитина спасалась в Горьк
В Госдуме предложили расширить действие «закона Димы Яковлева»
Российский чиновник лишился дорогого внедорожника
Иран и Израиль обменялись ударами
Стала известна дата официального открытия Крымского моста
Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Рубль резко вырос к доллару и евро благодаря скачку цен на нефть
Стали известны подробности номера Самойловой на «Евровидении»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь