Бывший вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса откроет Парк футбола ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

12—13 мая Парк футбола ЧМ-2018 с аттракционами, викторинами, мастер-классами будет ждать всех желающих на Площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде. Гостем Парка и города станет легенда FIFA — бывший вратарь национальной сборной Хорватии Стипе Плетикоса. Он приедет в Нижний Новгород неслучайно: 21 июня в городе сборная Хорватии сыграет с аргентинцами. Гостей Парка ждет яркая и разнообразная программа: мастер-классы и автограф-сессии, футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы и билеты на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™.
Посетители смогут встретиться и сфотографироваться с официальным талисманом Чемпионата волком Забивакой™. Все желающие смогут уточнить расписание матчей в любом городе-организаторе и турнира в целом, а также узнать, как попасть на Фестиваль болельщиков FIFA и приобрести билеты на матчи на сайте FIFA.com/bilet.
Вход в Парк футбола и развлечения в нем будут бесплатными. Парк работает 12 и 13 мая с 12:00 до 20:00.