Бывший вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса откроет Парк футбола ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

1 2—13 мая Парк футбола ЧМ-2018 с аттракционами, викторинами, мастер-классами будет ждать всех желающих на Площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде. Гостем Парка и города станет легенда FIFA — бывший вратарь национальной сборной Хорватии Стипе Плетикоса. Он приедет в Нижний Новгород неслучайно: 21 июня в городе сборная Хорватии сыграет с аргентинцами. Гостей Парка ждет яркая и разнообразная программа: мастер-классы и автограф-сессии, футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы и билеты на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™.