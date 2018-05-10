Футбол шашлыкам не помеха

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС подготовила рекомендации для органов власти на время чемпионата мира по футболу (ЧМ). В частности, регионам рекомендовано ввести особый противопожарный режим с запретом на разведение костров, выжигание травы и посещения леса. Ранее газета «Известия» даже сообщила о возможном запрете на жарение шашлыков, но в протоколе комиссии и других документах об этом ничего не сказано. В ГУ МЧС по Московской области ранее поясняли, что мясо на мангале жарить не запрещено, но делать это надо в специальных местах и под строгим присмотром.

Протокол заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности опубликован на сайте МЧС России (.pdf). В документе перечислены «дополнительные меры по повышению готовности органов управления, сил и средств РСЧС по обеспечению природно-техногенной и пожарной безопасности при проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года».

Так, в частности, Минздрав должен обеспечить готовность медучреждений к приему пострадавших и оказанию им помощи, Минэнерго — «бесперебойную работу систем энергоснабжения, а также объектов энергетики, задействованных в проведении чемпионата, предусмотрев резервирование мощности и дублирование линий передачи электроэнергии», Минстрой — «бесперебойную работу систем водоснабжения, водоотведения, канализации, а также объектов ЖКХ, задействованных в проведении чемпионата». Ростехнадзор, Минтранс, Роспотребнадзор, Росприроднадзор должны провести внеплановые проверки «опасных производственных и критически важных объектов в городах проведения ЧМ» — их список должен был быть сформирован к 10 мая. Росгидромет вместе с ФКУ «Центр “Антистихия”» должны «обеспечить своевременное доведение до населения прогнозов о возможных неблагоприятных метеорологических условиях и рисков возникновения ЧС».

Что касается региональных органов власти, то им даны рекомендации вместе с МЧС и Рослесхозом ввести на время чемпионата особый противопожарный режим «на территориях соответствующих городских округов».

Этот режим, следует из текста протокола комиссии, включает в себя запреты на выжигание сухой травы, разведение костров на земельных участках, а в случае «осложнения лесопожарной обстановки» — введение запрета на посещение лесов.

Газета «Известия» ранее сообщила, что конкретные меры в рамках противопожарного режима определяют муниципальные власти: большинство не разрешают в том числе пикники с жаркой шашлыков на мангалах. Однако в официальных документах про приготовление мяса ничего не сказано, этого нет и в протоколе правительственной комиссии по ЧС. Знакомый с ситуацией источник «Ъ» говорит, что на самой комиссии эта тема также не обсуждалась. ГУ МЧС по Московской области накануне майских праздников выпустило сообщение, из которого следовало, что приготовление шашлыка не запрещено. «Готовя шашлык на даче или приусадебном участке, располагайте мангал в специально отведенном для этого месте, вдали от дома и хозяйственных построек, нависающих ветвей, сухой травы, — рекомендует МЧС.— Не оставляйте разожженный мангал без присмотра и тем более не доверяйте разведение огня детям. При приготовлении шашлыков не забывайте, что раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое расстояние. В завершение приготовления тщательно заливайте тлеющие угли водой». По информации «Ъ», в ближайшее время по поводу сообщений СМИ МЧС может выпустить официальное разъяснение.

«Прямого запрета на приготовление пищи на углях и мангалах особый противопожарный режим не предполагает», — сказали «Ъ» в Минприроды.

«Особый противопожарный режим стандартно вводится как профилактическая мера в жаркое время года, если власти субъектов не забывают это сделать, конечно, — говорит Алексей Ярошенко из “Гринпис России”.— Это рамочная мера, и автоматически никакого запрета на жарку шашлыков она не вводит».

По данным Рослесхоза, особый противопожарный режим уже действует в 34 регионах России, в частности в Московской, Нижегородской, Свердловской областях, а также в Татарстане. Введение такого режима в лесах, согласно закону «О пожарной безопасности», устанавливает, в частности, запрет на посещение гражданами лесов. Запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, а также на «топку печей» в условиях особого противопожарного режима предписывается постановлением правительства от 25 апреля 2012 года. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф до 4 тыс. руб. Отметим, что запрет на выжигание сухой травы действует независимо от того, действует противопожарный режим или нет. Штраф за это нарушение составляет 1,5 тыс. руб., в правительства предлагают ужесточить санкции.