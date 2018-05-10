В Роскосмосе рассказали подробности о проекте высокоскоростного интернета

Ранее Роскосмос сообщил, что планирует презентовать проект создания национальной системы покрытия территории Земли высокоскоростным доступом в Интернет и обеспечения непрерывного канала связи для беспилотного транспорта, интернета вещей и защищенной передачи данных.
«Проект создания национальной группировки многофункциональной спутниковой системы связи является продолжением наших проектов в области развития спутниковой связи. Сейчас мы являемся участником международного проекта OneWeb. В дальнейшем мы планируем развитие этого направления с точки зрения усилия национальной составляющей и в этой связи мы говорим о наших возможностях по созданию соответствующей орбитальной группировки. Для нас данный проект станет продолжением OneWeb, но я бы не стал говорить, что он будет реализован в рамках проекта OneWeb. Наш проект подразумевает возможности различного партнерства, включая международное участие», — рассказал Жиганов.
Он отметил, что созданием национальной спутниковой системы предоставления доступа в Интернет, Роскосмос не отказывается от дальнейшего сотрудничества с международными партнерами по проекту OneWeb. «В дальнейшем мы продолжим оставаться частью этого большого международного проекта», — уточнил представитель Роскосмоса.
Также он отметил, что отечественная система по своему функционалу будет гораздо шире, чем OneWeb. «Мы говорим о тех возможностях, которые может предоставить Роскосмос для создания инфраструктуры глобальной связи для решения перспективных задач развития цифровой экономики нашей страны, поставленных в послании президента Федеральному собранию и сформулированных в президентских указах, подписанных в начале мая», — отметил Жиганов.
По его словам, ранее этот проект именовался глобальной многофункциональной информационной спутниковой системой (ГМИСС), но в ближайшее время он получит новое название.
Как сообщили РИА Новости в госкорпорации, необходимость создания новой системы связи обоснована тенденциями роста глобального трафика, который к 2025 году приблизится к 1 зеттабайту в месяц. Новая система Роскосмоса позволит миллионам абонентов передавать и получать большие объемы данных в любой точке планеты. Создание ГМИСС планируется начать в 2023 году, а запустить ее в эксплуатацию с 2026 года. Подразумевается, что данная система будет взаимосвязана со спутниковой системой ретрансляции данных «Луч», низкоорбитальной системой подвижной связи «Гонец», а также использовать возможности создающейся международной глобальной телекоммуникационной системы OneWeb.