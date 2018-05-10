Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ну, спасибо»: на Украине поблагодарили РФ за Крымский мост
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Прокуратура проверяет обстоятельства стрельбы в колледже в Новосибирской области
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске (фото)
У Эммы Стоун роман с Джастином Теру
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу
Спасенный Путиным ветеран объяснил инцидент
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Игры закончились: Чехия даст бой России
«Может нам не выходить на игру?». Беларусь пробивает дно на ЧМ
У Эммы Стоун роман с Джастином Теру
71-летняя Татьяна Васильева показала фигуру в бикини
Жительница Флориды девять дней жила с тараканом в ухе
«Насморк» американки оказался спинномозговой жидкостью
На Украине скоропостижно скончалась звезда сериала «Сваты» - СМИ
Одесса готова сражаться вместе с ЛДНР против Киева
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
15Сделать деньги
15:22 (мск), источник: РИА Новости

В Роскосмосе рассказали подробности о проекте высокоскоростного интернета

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Проект Роскосмоса по созданию национальной спутниковой системы предоставления высокоскоростного доступа в Интернет дополнит систему OneWeb и станет следующим этапом в развитии космических систем связи России, пояснил РИА Новости исполнительный директор Роскосмоса по развитию бизнеса и коммерциализации Антон Жиганов.

Ранее Роскосмос сообщил, что планирует презентовать проект создания национальной системы покрытия территории Земли высокоскоростным доступом в Интернет и обеспечения непрерывного канала связи для беспилотного транспорта, интернета вещей и защищенной передачи данных.

«Проект создания национальной группировки многофункциональной спутниковой системы связи является продолжением наших проектов в области развития спутниковой связи. Сейчас мы являемся участником международного проекта OneWeb. В дальнейшем мы планируем развитие этого направления с точки зрения усилия национальной составляющей и в этой связи мы говорим о наших возможностях по созданию соответствующей орбитальной группировки. Для нас данный проект станет продолжением OneWeb, но я бы не стал говорить, что он будет реализован в рамках проекта OneWeb. Наш проект подразумевает возможности различного партнерства, включая международное участие», — рассказал Жиганов.

Он отметил, что созданием национальной спутниковой системы предоставления доступа в Интернет, Роскосмос не отказывается от дальнейшего сотрудничества с международными партнерами по проекту OneWeb. «В дальнейшем мы продолжим оставаться частью этого большого международного проекта», — уточнил представитель Роскосмоса.

Также он отметил, что отечественная система по своему функционалу будет гораздо шире, чем OneWeb. «Мы говорим о тех возможностях, которые может предоставить Роскосмос для создания инфраструктуры глобальной связи для решения перспективных задач развития цифровой экономики нашей страны, поставленных в послании президента Федеральному собранию и сформулированных в президентских указах, подписанных в начале мая», — отметил Жиганов.

По его словам, ранее этот проект именовался глобальной многофункциональной информационной спутниковой системой (ГМИСС), но в ближайшее время он получит новое название.

Как сообщили РИА Новости в госкорпорации, необходимость создания новой системы связи обоснована тенденциями роста глобального трафика, который к 2025 году приблизится к 1 зеттабайту в месяц. Новая система Роскосмоса позволит миллионам абонентов передавать и получать большие объемы данных в любой точке планеты. Создание ГМИСС планируется начать в 2023 году, а запустить ее в эксплуатацию с 2026 года. Подразумевается, что данная система будет взаимосвязана со спутниковой системой ретрансляции данных «Луч», низкоорбитальной системой подвижной связи «Гонец», а также использовать возможности создающейся международной глобальной телекоммуникационной системы OneWeb.

 Оттесненный охраной Путина ветеран рассказал о случившемся
Росгвардия, роботы и 'Кинжалы': чем запомнился парад Победы 2018 года
Меркель заявила о невозможности полагаться на защиту США
Суд обязал Россию возместить украинским компаниям потери в Крыму
Российский чиновник лишился дорогого внедорожника
В каких странах пьют больше всего
Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Стала известна дата официального открытия Крымского моста
Иран и Израиль обменялись ударами
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь