В Новосибирске открыли приют для попавших в беду птиц

Источник: "Российская газета"

На одном крыле

Подопечные попадают сюда в разном состоянии: у кого отравление, а у кого крыло сломано. Главная цель волонтеров — выходить птицу и вернуть ее в дикую природу. Хотя бывают повреждения столь серьезные, что на воле пернатому не выжить, и тогда они остаются с людьми навсегда. Например, серая неясыть Хедвиг, которая попала к волонтерам без одного крыла.

— Нам ее передали друзья из Москвы, к ним эту сову принесли в ужасном состоянии: обрубок крыла был пришит к телу обычными нитками, — вспоминает один из координаторов центра Алена Тарасцова. — Сложно представить, кому понадобилось так мучить птицу: может быть, пытались помочь, а может, так практиковался какой-нибудь «ветеринар-самоучка». После карантина ее перевезли к нам, сейчас у Хедвиг есть свой вольер, которым она явно довольна. Уже спокойно «общается» с ухаживающими за ней волонтерами, хотя сначала была очень озлоблена.

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А трех свиристелей, которых принесли в приют чуть живыми, уже выпустили на волю. Этих юрких птиц горожане иногда находят на земле под деревьями, казалось бы, бездыханными. При этом у пернатых нет никаких травм, причина таких обмороков — неудачное питание. Наевшись замерзших ягод в мороз, птица может так охладиться, что процессы метаболизма замедляются, и она теряет сознание. Впрочем, чаще причиной обмороков бывает опьянение от забродившей при потеплении ягоды.

В стае чужих нет

Если замерзшего свиристеля достаточно отогреть и подержать на правильной диете, то «загулявшего» приходится отпаивать абсорбентом, иногда не отходя от клетки целые сутки. Так было, например, с Плюшкой. Когда птицу принесли, она спокойно сидела у человека на пальце — случай из ряда вон выходящий. И во время осмотра словно бы помогала специалистам, хотя для пернатых это невероятный стресс.

По словам Алены Тарасцовой, вероятнее всего Плюшка просто была очень слаба — если обычно вес ее сородичей доходит до 55 граммов, то этот свиристель весил всего 38. Теперь же она окрепла, хорошо летает и готова покинуть приют.

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— Мы выпускаем птиц одного вида одновременно и в заранее подобранную стаю. Так им легче адаптироваться к вольной жизни, — поясняет девушка. — И стая принимает их без проблем, там нет чужих, ведь для зерноядных или насекомоядных птиц количество — вопрос выживания. Сообща им легче обороняться от пернатых хищников. Например, дрозды известны тем, что всей стаей «бомбят» коршунов пометом — метод весьма действенный, ведь как только у хищника склеятся перья, враг, считай, повержен.

Не ловите птенца

Часто случается, что причиной болезни или травмы птицы становится человек, причем невольно. Увидев на земле беспомощного птенца, люди подбирают слетков и хорошо, если принесут к волонтерам или орнитологам. Чаще всего, пытаются «спасти» самостоятельно, хотя птенец в их заботе не нуждался вовсе.

— Слетки скачут по земле или по нижним веткам — это нормально, они так учатся жить. И где-то рядом обязательно есть родители, которые помогают. Подбирать птенца стоит только в одном случае — если у него есть какая-то травма, видна кровь, — объясняет волонтер Елена Лысак. — Иначе может получиться как в случае с ушастой совой Мюсли, которую теперь нельзя выпускать в лес, она там просто погибнет. Подобрав ее слетком, люди стали кормить птицу свининой. Ни в коем случае этого делать было нельзя. Как результат — сильнейший авитаминоз и частичная потеря оперения.

Неравнодушных людей в Новосибирске много, и волонтеры без дела не сидят, всегда есть, о ком позаботиться. Весной ожидается особый наплыв «пациентов», которых повезут с дач и пикников. Оживятся и птицеловы — совенка, например, можно продать за пятьдесят тысяч рублей. Вот только, вероятнее всего, он вскоре погибнет в неволе.

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Как только сойдет снег, в «Густолесье» начнется строительство — на арендованном участке появятся новые вольеры, клетки, сторожка. Территорию обнесут двухметровым забором. Он будет защищать питомцев как от кошек с собаками, так и от жестокосердных людей.

Но гораздо больше тех, кто не вредит животным, а помогает, как может. Многие новосибирцы жертвуют деньги, привозят корм. В приюте безвозмездно трудятся юрист, бухгалтер, ветеринары и орнитологи, обучающие добровольцев премудростям работы с пернатыми. На строительстве питомника потребуются и материалы, и умелые руки — недостатка в них, хочется верить, не будет. Ведь иногда, чтобы помочь спасти жизнь, даже небольшого существа, нужно просто на несколько минут отвлечься от повседневных дел.

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Алена Тарасцова, волонтер: