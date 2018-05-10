Спасатели не нашли в Преголе тела, о котором сообщили очевидцы

Спасатели на лодке обследовали акваторию реки в районе эстакадного моста и ниже по течению, но ничего, хотя бы отдаленно напоминающее тело человека, не обнаружили. Полицейский, прибывший на место, также не нашел подтверждения сообщению о наличии мертвого тела ни в воде, ни на берегу в указанном горожанами месте.