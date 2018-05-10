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13:42 (мск), источник: Новый Калининград

Спасатели не нашли в Преголе тела, о котором сообщили очевидцы

Сотрудники МЧС не обнаружили тела в реке Преголя, о котором ранее сообщали очевидцы. Об этом «Новому Калининграду» сообщил источник в оперативных службах региона.

Спасатели на лодке обследовали акваторию реки в районе эстакадного моста и ниже по течению, но ничего, хотя бы отдаленно напоминающее тело человека, не обнаружили. Полицейский, прибывший на место, также не нашел подтверждения сообщению о наличии мертвого тела ни в воде, ни на берегу в указанном горожанами месте.

Напомним, в четверг, 10 мая, в единую диспетчерскую службу поступил сигнал о том, что прохожие заметили в реке в районе Правой набережной тело человека.

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