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18:01 (мск), источник: Популярная механика

Американские ученые успешно испытали на животных «таблетку от похмелья»

Американские ученые испытали на мышах препарат из ферментов, который помогает печени разлагать этиловый спирт и продукты его распада. У пьяных мышей, получивших экспериментальное лекарство, уровень алкоголя в крови быстро снижался, а концентрация опасного продукта его окисления — ацетальдегида, который вызывает симптомы похмелья — была очень низкой.

Источник: Популярная механика

Группа ученых под руководством Юня Фэна Лу (Yunfeng Lu) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработала и испытала на мышах лекарство от похмелья — коктейль из ферментов печени и систему адресной доставки. Результаты эксперимента обнадеживают; исследователи рассчитывают в дальнейшем получить первое эффективное человеческой лекарство для борьбы с последствиями употребления алкоголя.

Руководитель исследовательской группы Юнь Фэн Лу сам — большой любитель вина, и к созданию лекарства от похмелья приступил не только из альтруизма — но и из него в том числе. Отравление алкоголем и его метаболитами — это 8−10% всех звонков в службы скорой медицинской помощи по всему миру, к тому же — причина множества заболеваний.

Эффективно выводить алкоголь из организма врачи пока что не умеют; приходится полагаться на естественную «очистную станцию» организма — печень, где спирт под действием фермента алкогольдегидрогеназы превращается в ацетальдегид. Это вещество — корень всех похмельных скорбей: оно намного токсичнее самого спирта, именно из-за него люди мучаются от головной боли, слабости, тошноты и других симптомов интоксикации. Особенно мучительным похмелье бывает тогда, когда спирта в организм попало слишком много, и у печени не хватило фермента, чтобы разложить его. В конце концов печень избавляется и ацетальдегида — с помощью фермента ацетальдегиддегидрогеназы, под действием которой токсин превращается в относительно безобидную уксусную кислоту.

Группа Юня Фэна Лу заключила три фермента — алкогольоксидазу и каталазу, участвующих в превращении спирта в ацетальдегид, и альдегиддегидрогеназу в нанокапсулы из ранее одобренного к медицинскому использованию материала, и ввела капсулы в кровь пьяных лабораторных мышей. «Коктейль» быстро оказался в печени и ускорил метаболизм спирта; концентрация алкоголя в крови мышей очень быстро упала на целых 45%, и концентрация ацетальдегида оставалась очень низкой. Мыши из группы, получившей антидот, быстрее мышей из контрольной группы проснулись после «вечеринки».

Сейчас ученые продолжают эксперименты, чтобы убедиться, что у нанокапсул с ферментами нет опасных побочных эффектов; в течение года исследователи рассчитывают приступить к экспериментам на людях.

Исследование опубликовано в журнале Advanced Materials.

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