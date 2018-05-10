По отрицательным мотивам уволят замначальника городского УМВД Владислава Сергеева

«Пьяный в хлам, ребята забрали у него ключи, вытащили. Его шатало. Спокойно, без конфликта, с его стороны агрессии тоже не было, дожидались приезда полиции», — рассказала очевидец Елена Караваева.

По словам свидетелей, Сергеев врезался в машину, когда сдавал задним ходом. У автомобиля разбита фара и помят бампер. На место прибыли сотрудники ДПС.

Подполковник отказался пройти медицинское освидетельствование, и был задержан. И это не первый подобный случай.