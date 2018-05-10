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13:42 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Аккарицидную обработку уже провели в девяти екатеринбургских парках

Обработка парков, лесов и прибрежных зон отдыха от клещей началась в Свердловской области.

В Екатеринбурге работа проведена уже в девяти парках. «При правильном обращение препарат безвреден. Правила техники безопасности: в первую очередь не ходить по траве, не собирать какие-нибудь вещи с травы, тем более не есть траву и вещи, подобранные с газонов», — сказал главный лесничий Екатеринбургского лесничества Дмитрий Метелёв.

Химический состав для человека безвреден. А вот домашних питомцев после прогулки в парке, предупреждают специалисты, нужно помыть.

Клещи погибают в течение двух дней после обработки реагентом. По данным на 7 мая, в Свердловский области от укусов клещей пострадали уже 1200 человек.

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