Аккарицидную обработку уже провели в девяти екатеринбургских парках
Обработка парков, лесов и прибрежных зон отдыха от клещей началась в Свердловской области.
Обработка парков, лесов и прибрежных зон отдыха от клещей началась в Свердловской области.
В Екатеринбурге работа проведена уже в девяти парках. «При правильном обращение препарат безвреден. Правила техники безопасности: в первую очередь не ходить по траве, не собирать
Химический состав для человека безвреден. А вот домашних питомцев после прогулки в парке, предупреждают специалисты, нужно помыть.
Клещи погибают в течение двух дней после обработки реагентом. По данным на 7 мая, в Свердловский области от укусов клещей пострадали уже 1200 человек.