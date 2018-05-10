Аккарицидную обработку уже провели в девяти екатеринбургских парках

В Екатеринбурге работа проведена уже в девяти парках. «При правильном обращение препарат безвреден. Правила техники безопасности: в первую очередь не ходить по траве, не собирать какие-нибудь вещи с травы, тем более не есть траву и вещи, подобранные с газонов», — сказал главный лесничий Екатеринбургского лесничества Дмитрий Метелёв.