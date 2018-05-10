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13:44 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

В Екатеринбурге музыканты и ученые высадили яблони

На один день они поменяли музыкальные инструменты на лопаты и ведра. Музыканты и ученые сегодня высадили в Екатеринбурге уникальные яблони.

Источник: Вести - Екатеринбург

«Культура садоводства и культура искусства стоят очень рядом. Потому что мы везде закладываем свое зерно. То есть зерно в данном виде — это яблони, которые будут цвести и плодоносить, и наша культура, которую мы закладываем в город», — сказала заместитель директора Городского дома музыки Анна Баловина.

Всего сегодня высадят 300 саженцев горноалтайских яблонь. Растения прибыли на Урал из Сибири, в планах ученых вывести несколько новых сортов уральских яблонь. Поэтому каждый саженец отбирали специалисты.

«Они отобраны по зимостойкости, по условиям устойчивости к парши, часть образцов отобраны по качеству плодов, то есть разного срока созревания — от раннелетнего в июле и до плодов, которые хранятся до января», — рассказал главный научный сотрудник Свердловской селекционной станции садоводства Сергей Макаренко.

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