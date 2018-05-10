В Екатеринбурге музыканты и ученые высадили яблони

«Культура садоводства и культура искусства стоят очень рядом. Потому что мы везде закладываем свое зерно. То есть зерно в данном виде — это яблони, которые будут цвести и плодоносить, и наша культура, которую мы закладываем в город», — сказала заместитель директора Городского дома музыки Анна Баловина.