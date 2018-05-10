Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Татьяна Буланова рассказала, почему ее сын 7 лет не общался с отцом
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске (фото)
Паулина Андреева опубликовала редкое фото Федора Бондарчука
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Солдаты голову бы свернули: ответ РФ на отказ Киева от Дня Победы
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
У Эммы Стоун роман с Джастином Теру
71-летняя Татьяна Васильева показала фигуру в бикини
Жительница Флориды девять дней жила с тараканом в ухе
«Насморк» американки оказался спинномозговой жидкостью
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
13:38 (мск), источник: NewsKo

Жители Прикамья смогут сообщать о ямах на дорогах на портале «Управляем вместе»

В 2018 году из дорожного фонда Прикамья на реализацию дорожно-хозяйственной деятельности предполагается направить 11,58 млрд руб. Из них на строительство (реконструкцию) региональных дорог — 2,41 млрд руб., муниципальных дорог — 4,75 млрд руб., на приведение дорог в нормативное состояние — 4,32 млрд руб.

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, важно не только вовремя войти дорожно-строительный сезон, но и начать подготовку к ремонту объектов на ближайшие три—пять лет.

«Сейчас основная задача — своевременно заключить контракты с подрядчиками. Сезон уже начался. Докладывают, что почти 70% всех запланированных на этот год объектов уже законтрактовано, по остальным объектам конкурсные процедуры — в завершающей стадии, — обозначил Максим Решетников. — С задачей вовремя входить в строительный сезон справляемся, но нас интересует и подготовка проектной документации по всей пятилетней программе».

В своём докладе министр транспорта Николай Уханов рассказал о планах на строительство и реконструкцию региональных дорог. В частности, будет начато спрямление шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта, протяжённость участка — 8,36 км. В этом году планируется разработать проектную документацию и начать реконструкцию. «В настоящее время документы направлены на проведение государственной экспертизы. Ожидается, что положительное заключение будет получено в мае, а торги будут проведены в июне», — отметил министр.

Читайте также
В Перми начался масштабный ремонт дорог

Также в этом году запланировано проведение торгов на реконструкцию участка ул. Шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до моста через Мулянку включительно со строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с ул. Промышленной и ул. Оверятской; планируется начать строительно-монтажные работы на второй очереди Восточного обхода Перми; продолжить строительство обхода Чусового. Кроме того, продолжится строительство участка дороги Кунгур-Соликамск и реконструкция дороги Частые-Бабка. После проведения торгов и заключения контракта с подрядчиком начнётся строительство обхода посёлка Куеда.

По информации министерства, в этом году начнётся реализация крупных инвестиционных проектов, в том числе строительство мостового перехода через реку Чусовая с подходами, а также проведение капитального и текущего ремонта дорог регионального значения. В 2018 году в Пермском крае продолжается реализация федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Общий объём финансирования капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог регионального значения в 2018 году составляет 2,63 млрд руб. (с учётом средств федерального бюджета в сумме 150 млн руб.). Из них 421 млн руб. будут направлены на капитальный ремонт, 2,22 млрд руб. — на программы комплексного развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации».

Читайте также
Жительница Прикамья попросила губернатора отремонтировать дорогу

Председатель общественного совета проекта «Безопасные дороги» в Пермском крае, член общественного совета при региональном Министерстве транспорта Егор Лобанов рассказал о существующей инициативе совета по мониторингу состояния муниципальных дорог.

По словам общественника, жители, имеющие активную гражданскую позицию, могут оказать помощь, контролируя ход ремонта дорог.

По задумке представителей совета, жители будут оставлять на портале онлайн-сообщения и фотографии дорог, на которых они обнаружили ямы и другие нарушения нормативного состояния. Общественный совет, со своей стороны, будет осуществлять проверку указанных участков и контактировать с органами местного самоуправления.

Общественная организация попросила оказать информационную поддержку организации процесса сбора сообщений и осуществления контроля. Губернатор Пермского края дал поручения минсвязи и минтрансу помочь общественной организации и разместить всю необходимую информацию на портале «Управляем вместе». Сообщить о проблеме на дороге можно уже сегодня по ссылке.

Также Максим Решетников поручил разместить на портале информацию о подрядных организациях, которые выполняли ремонт дороги и, соответственно, обязаны содержать объект в течение гарантийного срока.

Предполагается, что в этом году «пилотной» территорией общественного контроля станет пермская агломерация, со следующего года жители смогут сообщать о проблемах на всех дорогах края.

Все новости региона
Решительный момент
В Госдуме предложили расширить действие «закона Димы Яковлева»
Российский чиновник лишился дорогого внедорожника
Иран и Израиль обменялись ударами
Стала известна дата официального открытия Крымского моста
Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Рубль резко вырос к доллару и евро благодаря скачку цен на нефть
Стали известны подробности номера Самойловой на «Евровидении»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь