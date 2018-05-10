Жители Прикамья смогут сообщать о ямах на дорогах на портале «Управляем вместе»

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, важно не только вовремя войти дорожно-строительный сезон, но и начать подготовку к ремонту объектов на ближайшие три—пять лет.

«Сейчас основная задача — своевременно заключить контракты с подрядчиками. Сезон уже начался. Докладывают, что почти 70% всех запланированных на этот год объектов уже законтрактовано, по остальным объектам конкурсные процедуры — в завершающей стадии, — обозначил Максим Решетников. — С задачей вовремя входить в строительный сезон справляемся, но нас интересует и подготовка проектной документации по всей пятилетней программе».

В своём докладе министр транспорта Николай Уханов рассказал о планах на строительство и реконструкцию региональных дорог. В частности, будет начато спрямление шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта, протяжённость участка — 8,36 км. В этом году планируется разработать проектную документацию и начать реконструкцию. «В настоящее время документы направлены на проведение государственной экспертизы. Ожидается, что положительное заключение будет получено в мае, а торги будут проведены в июне», — отметил министр.

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Также в этом году запланировано проведение торгов на реконструкцию участка ул. Шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до моста через Мулянку включительно со строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с ул. Промышленной и ул. Оверятской; планируется начать строительно-монтажные работы на второй очереди Восточного обхода Перми; продолжить строительство обхода Чусового. Кроме того, продолжится строительство участка дороги Кунгур-Соликамск и реконструкция дороги Частые-Бабка. После проведения торгов и заключения контракта с подрядчиком начнётся строительство обхода посёлка Куеда.

По информации министерства, в этом году начнётся реализация крупных инвестиционных проектов, в том числе строительство мостового перехода через реку Чусовая с подходами, а также проведение капитального и текущего ремонта дорог регионального значения. В 2018 году в Пермском крае продолжается реализация федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Общий объём финансирования капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог регионального значения в 2018 году составляет 2,63 млрд руб. (с учётом средств федерального бюджета в сумме 150 млн руб.). Из них 421 млн руб. будут направлены на капитальный ремонт, 2,22 млрд руб. — на программы комплексного развития транспортной инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации».

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Председатель общественного совета проекта «Безопасные дороги» в Пермском крае, член общественного совета при региональном Министерстве транспорта Егор Лобанов рассказал о существующей инициативе совета по мониторингу состояния муниципальных дорог.

По словам общественника, жители, имеющие активную гражданскую позицию, могут оказать помощь, контролируя ход ремонта дорог.

По задумке представителей совета, жители будут оставлять на портале онлайн-сообщения и фотографии дорог, на которых они обнаружили ямы и другие нарушения нормативного состояния. Общественный совет, со своей стороны, будет осуществлять проверку указанных участков и контактировать с органами местного самоуправления.

Общественная организация попросила оказать информационную поддержку организации процесса сбора сообщений и осуществления контроля. Губернатор Пермского края дал поручения минсвязи и минтрансу помочь общественной организации и разместить всю необходимую информацию на портале «Управляем вместе». Сообщить о проблеме на дороге можно уже сегодня по ссылке.

Также Максим Решетников поручил разместить на портале информацию о подрядных организациях, которые выполняли ремонт дороги и, соответственно, обязаны содержать объект в течение гарантийного срока.