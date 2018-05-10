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13:36 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Из Башкирии с начала года мигрировало 11 тысяч человек

Из Башкирии с начала года выехало 10,8 тысяч человек. Сменили свое прежнее место жительства на Республику — 9,1 тысячи человек, сообщает Башкортостанстат.

При этом порядка 19 тысяч человек мигрировали внутри республики.

По данным статистиков, миграционный прирост наблюдался с начала этого года в 4 районах и 5 городах: Уфе, Кумертау, Нефтекамске, Октябрьском и Сибае.

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