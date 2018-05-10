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13:34 (мск), источник: АиФ Уфа

В Минздраве Башкирии опровергли информацию из соцсетей о сборе денег

В социальных сетях стали появляться посты с призывом помочь в восстановлении отделения одной из больниц.

Минздрав Башкирии сообщает, что информация, распространённая в соцсетях, о необходимости благотворительной помощи для восстановления отделения патологии новорожденных и недоношенных детей в акушерском корпусе Республиканской клинической больницы имени Куватова, не соответствует действительности.

В ведомстве рассказали, что ни республиканский Минздрав, ни сама больница не являются инициаторами сбора средств. Отделение патологии новорождённых и недоношенных функционирует в полном объеме.

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