В Краснодаре проверят системы оповещения

В момент проведения проверки через электронные СМИ, а также каналы телевидения «Кубань 24», «Россия 24 (МТРК Краснодар)», приёмники проводного радиовещания на первой программе «Радио России», приёмники эфирного вещания на канале «Первое радио Кубани» будет передана информация о порядке действия населения в случае чрезвычайной ситуации.