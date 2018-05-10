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15:23 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре проверят системы оповещения

Предупредительный сигнал «Внимание всем!» прозвучит 16 мая.

В момент проведения проверки через электронные СМИ, а также каналы телевидения «Кубань 24», «Россия 24 (МТРК Краснодар)», приёмники проводного радиовещания на первой программе «Радио России», приёмники эфирного вещания на канале «Первое радио Кубани» будет передана информация о порядке действия населения в случае чрезвычайной ситуации.

Проверка технического состояния системы оповещения населения является учебной, поэтому необходимо соблюдать спокойствие. Плановое включение сирен состоится с 10:00 до 12:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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