Профессор Сорбонны расскажет воронежцам нескучно о философах
Встреча с
Встреча с
18 мая в Воронеж приедет
Историк философии рассказывает нескучно об этом навевающем на многих тоску предмете. Автор идеи привлек к созданию рассказов, в которых показаны основные идеи того или иного классика в действии, широкий круг профессионалов в области гуманитарного знания и современных художников. В итоге, классическое изложение философии приобретает перформативный характер.
— Это будет увлекательная лекция «Как говорить с детьми о философии?».
Лекция пройдет в «Петровском» 18 мая в 19.00.