Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пьяный Джонни Депп атаковал помощника на съемках фильма
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
4-летний мальчик спас жизнь своим младшим братьям-близнецам
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
Бывший муж Дженнифер Энистон снялся с собакой для глянца
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
В Норвегии «признали» Крым — Украина обиделась
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
«Барселона» нашла замену Андресу Иньесте
Капризов номинирован на звание лучшего молодого хоккеиста Европы
Паулина Андреева опубликовала редкое фото Федора Бондарчука
Бывший муж Дженнифер Энистон снялся с собакой для глянца
Пользу грецких орехов подтвердили научно
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
10Историческая встреча лидеров двух Корей
13:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Профессор Сорбонны расскажет воронежцам нескучно о философах

Встреча с Жан-Полем Монгеном пройдет в книжном клубе.

18 мая в Воронеж приедет Жан-Поль Монген — профессор Сорбонны, создатель серии иллюстрированных научно-популярных книг «Платон и К» — о философах «для читателей от 9 до 99 лет».

Историк философии рассказывает нескучно об этом навевающем на многих тоску предмете. Автор идеи привлек к созданию рассказов, в которых показаны основные идеи того или иного классика в действии, широкий круг профессионалов в области гуманитарного знания и современных художников. В итоге, классическое изложение философии приобретает перформативный характер.

— Это будет увлекательная лекция «Как говорить с детьми о философии?». Жан-Поль Монген расскажет, зачем преподавать детям философию и представит серию графических философских романов для читателей всех возрастов, — рассказали организаторы.

Лекция пройдет в «Петровском» 18 мая в 19.00.

Все новости региона
 «Ашан» больше не будет магазином дешевых товаров
«Теперь ты наш сын!»: итальянская семья усыновила 32-летнего белоруса
В Госдуме предложили расширить действие «закона Димы Яковлева»
Российский чиновник лишился дорогого внедорожника
Иран и Израиль обменялись ударами
Стала известна дата официального открытия Крымского моста
Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Рубль резко вырос к доллару и евро благодаря скачку цен на нефть
Стали известны подробности номера Самойловой на «Евровидении»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь