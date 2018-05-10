Профессор Сорбонны расскажет воронежцам нескучно о философах

18 мая в Воронеж приедет Жан-Поль Монген — профессор Сорбонны, создатель серии иллюстрированных научно-популярных книг «Платон и К» — о философах «для читателей от 9 до 99 лет».

Историк философии рассказывает нескучно об этом навевающем на многих тоску предмете. Автор идеи привлек к созданию рассказов, в которых показаны основные идеи того или иного классика в действии, широкий круг профессионалов в области гуманитарного знания и современных художников. В итоге, классическое изложение философии приобретает перформативный характер.

— Это будет увлекательная лекция «Как говорить с детьми о философии?». Жан-Поль Монген расскажет, зачем преподавать детям философию и представит серию графических философских романов для читателей всех возрастов, — рассказали организаторы.