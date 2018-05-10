С 11 мая «Москва» до Гавриловой Поляны будет заходить на пляж Поляны им. Фрунзе
С пятницы, 11 мая теплоходы «Москва», следующие от Осипенко до Гавриловой Поляны будут заходить на остановочный пункт Пляж Поляны имени Фрунзе.
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С пятницы, 11 мая теплоходы «Москва», следующие от Осипенко до Гавриловой Поляны будут заходить на остановочный пункт Пляж Поляны имени Фрунзе.
По направлению Осипенко — Гаврилова Поляна утренняя «Москва» будет заходить на Пляж Поляны им. Фрунзе в 9:00, в обратном направлении — в 10:40.
Во время вечернего рейса судно будет заходить на Пляж Поляны им. Фрунзе в 18:30 и в обратном направлении — в 20:10. С подробным расписанием можно ознакомиться по ссылке.