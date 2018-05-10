«Капсула времени»: Астанчане нашли возле Акорды замурованную бутылку
Астанчане нашли у фонтана возле Акорды замурованную бутылку — отвалившаяся у основания клумбы плитка обнажила стеклянный «клад», пишет NUR.KZ.
Астанчане нашли у фонтана возле Акорды замурованную бутылку — отвалившаяся у основания клумбы плитка обнажила стеклянный «клад», пишет NUR.KZ.
По этой площадке с фонтанами у ограждения Акорды туристы гуляют нечасто. Чаще здесь можно увидеть госслужащих и депутатов — сюда «смотрят» выходы и парковки из парламента и здания правительства.
Во время одной из редких прогулок астанчане хотели запечатлеть открывающуюся панораму на резиденцию президента, однако вид испортила плитка, которая отвалилась у одной из ближайших клумб.
Можно заметить, что плитка была пределана непрочно — в держащем ее составе оказалось слишком много пустот. В одной из дыр даже нашелся «клад» — внутри клумбы
«Это что же —
Некоторым запрятанная бутылка напомнила традицию ведущих
Напомним, что «Орел и решка» прятали бутылку со 100 долларами в Астане на площади государственных символов в 2017 году во время съемок программы о столице. В этом же году Нурсултан Назарбаев отругал акима Асета Исекешева за отвалившуюся перед президентским дворцом плитку.