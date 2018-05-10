«Капсула времени»: Астанчане нашли возле Акорды замурованную бутылку

По этой площадке с фонтанами у ограждения Акорды туристы гуляют нечасто. Чаще здесь можно увидеть госслужащих и депутатов — сюда «смотрят» выходы и парковки из парламента и здания правительства.

Во время одной из редких прогулок астанчане хотели запечатлеть открывающуюся панораму на резиденцию президента, однако вид испортила плитка, которая отвалилась у одной из ближайших клумб.

Можно заметить, что плитка была пределана непрочно — в держащем ее составе оказалось слишком много пустот. В одной из дыр даже нашелся «клад» — внутри клумбы кто-то замуровал пустую бутылку.

«Это что же — кто-то послание будущим поколениям замуровал?», «Может это привет от строителей», «Привет от предком или привет потомкам», «Капсула времени» — комментируют горожане.

Некоторым запрятанная бутылка напомнила традицию ведущих тревел-шоу «Орла и решки» прятать в посещаемом им городе бутылку со 100 долларами. Однако, как видно, бутылка оказалась пуста — внутри не было ни денег, ни посланий. Очевидно, что это проделки недобросовестных строителей либо туристов.