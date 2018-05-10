Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркоров, Самойлова, Рыбак на открытии «Евровидения» в Лиссабоне
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Миранда Керр родила второго ребенка
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
У Эммы Стоун роман с Джастином Теру
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
В Норвегии «признали» Крым — Украина обиделась
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
Ирина Шейк в элегантном черном платье вышла на красную дорожку
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
9«Российскую красавицу-2018» выбрали в Москве
10Историческая встреча лидеров двух Корей
13:33 (мск), источник: Nur.kz

«Капсула времени»: Астанчане нашли возле Акорды замурованную бутылку

Астанчане нашли у фонтана возле Акорды замурованную бутылку — отвалившаяся у основания клумбы плитка обнажила стеклянный «клад», пишет NUR.KZ.

По этой площадке с фонтанами у ограждения Акорды туристы гуляют нечасто. Чаще здесь можно увидеть госслужащих и депутатов — сюда «смотрят» выходы и парковки из парламента и здания правительства.

Во время одной из редких прогулок астанчане хотели запечатлеть открывающуюся панораму на резиденцию президента, однако вид испортила плитка, которая отвалилась у одной из ближайших клумб.

Можно заметить, что плитка была пределана непрочно — в держащем ее составе оказалось слишком много пустот. В одной из дыр даже нашелся «клад» — внутри клумбы кто-то замуровал пустую бутылку.

«Это что же — кто-то послание будущим поколениям замуровал?», «Может это привет от строителей», «Привет от предком или привет потомкам», «Капсула времени» — комментируют горожане.

Некоторым запрятанная бутылка напомнила традицию ведущих тревел-шоу «Орла и решки» прятать в посещаемом им городе бутылку со 100 долларами. Однако, как видно, бутылка оказалась пуста — внутри не было ни денег, ни посланий. Очевидно, что это проделки недобросовестных строителей либо туристов.

Напомним, что «Орел и решка» прятали бутылку со 100 долларами в Астане на площади государственных символов в 2017 году во время съемок программы о столице. В этом же году Нурсултан Назарбаев отругал акима Асета Исекешева за отвалившуюся перед президентским дворцом плитку.

Все новости региона
Луина откровенно рассказала о расставании с Жомартом Сулейменовым
В Госдуме предложили расширить действие «закона Димы Яковлева»
Российский чиновник лишился дорогого внедорожника
Иран и Израиль обменялись ударами
Стала известна дата официального открытия Крымского моста
Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Рубль резко вырос к доллару и евро благодаря скачку цен на нефть
Стали известны подробности номера Самойловой на «Евровидении»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь