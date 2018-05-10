Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ

В сумму, указанную в платежных документах за апрель, фирма включила задолженность за несколько месяцев: в период с апреля 2016-го по август 2017-го дом формально не обслуживался, при этом отопление, электричество и прочие коммунальные блага люди получали. Управляющая компания утверждает, что услуги оказывались именно ею, поэтому жильцы обязаны расплатиться. Собственники, в свою очередь, отмечают, что организация получила лицензию на право управления зданием только 23 августа 2017-го.

«У нас новый дом, и у всех есть приборы учета, — рассказала порталу одна из жительниц. — Пока мы были ничьи, мы все фиксировали, так как понимали, что платить все равно придется. Но эта управляющая компания — мошенники! У меня все записано, я должна 23 тысячи рублей, а они выставили стотысячный счет. Мы хотим заплатить наши долги напрямую поставщикам, минуя этого посредника-паразита, который хочет на нас нажиться».

По словам женщины, управляющая компания выставила завышенные счета всем жителям дома. В общей сложности за апрель фирма требует с владельцев квартир 20 миллионов рублей.