В Самаре установили 3-тонный «памятник» должнику за коммунальные услуги
Бетонная пирамида — новый способ борьбы СКС с неплательщиками.
Бетонная пирамида — новый способ борьбы СКС с неплательщиками.
Самарские коммунальные системы опробовали новый способ борьбы с должниками. В поселке Зубчаниновка перед домом одного из самых крупных неплательщиков компания установила бетонное напоминание о долгах.
«Долг данного абонента уже больше 50 тысяч рублей. Мы неоднократно обращались к нему, присылали уведомления, пытались встретиться лично, приняли все меры досудебного воздействия, но все это результата не дало», — пояснила начальник отдела продаж СКС Надежда Самарина.
Своеобразный памятник злостному должнику представляет собой трехтонную бетонную пирамиду высотой 1,5 метра. К слову, сразу после появления этого