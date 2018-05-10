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15:34 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре установили 3-тонный «памятник» должнику за коммунальные услуги

Бетонная пирамида — новый способ борьбы СКС с неплательщиками.

Самарские коммунальные системы опробовали новый способ борьбы с должниками. В поселке Зубчаниновка перед домом одного из самых крупных неплательщиков компания установила бетонное напоминание о долгах.

«Долг данного абонента уже больше 50 тысяч рублей. Мы неоднократно обращались к нему, присылали уведомления, пытались встретиться лично, приняли все меры досудебного воздействия, но все это результата не дало», — пояснила начальник отдела продаж СКС Надежда Самарина.

Своеобразный памятник злостному должнику представляет собой трехтонную бетонную пирамиду высотой 1,5 метра. К слову, сразу после появления этого арт-объекта перед домом неплательщика, тот мгновенно выразил готовность погасить долг. Как отмечают в пресс-службе СКС, как только долг будет погашен, «груз долгов» переедет к следующему «забывчивому» абоненту. По словам представителей компании, неплательщиков в Самаре очень много. Их общий долг за водоснабжение и водоотведение на данный момент составляет 1 млрд 229 миллионов рублей.

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