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15:47 (мск), источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области установлен высокий класс пожароопасности

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций установлена с 11 по 14 мая.

Источник: AP 2018

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в период с 11 по 14 мая 2018 года местами по Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников (4 класс).

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи (источник — высокая пожароопасность).

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает:

Главное управление МЧС России по Нижегородской области рекомендует быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.

При получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников, соблюдайте запрет на посещение лесов.

Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках. Не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений. Не разводите костры в лесах. Не курите, не бросайте горя-щие спички, окурки, не вытряхивайте из курительных трубок горячую золу. Не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал. Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.

При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных.

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