В Нижегородской области установлен высокий класс пожароопасности
Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций установлена с 11 по 14 мая.
Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций установлена с 11 по 14 мая.
По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в период с 11 по 14 мая 2018 года местами по Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников (4 класс).
В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи (источник — высокая пожароопасность).
ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает:
Главное управление МЧС России по Нижегородской области рекомендует быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.
При получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников, соблюдайте запрет на посещение лесов.
Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках. Не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений. Не разводите костры в лесах. Не курите, не бросайте
При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных.