Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Оттеснённый охраной Путина ветеран рассказал о случившемся
Нужно ли срывать букву «Ш»?
6-летняя дочь Кристины Орбакайте учится водить машину
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске (фото)
У Эммы Стоун роман с Джастином Теру
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
У Эммы Стоун роман с Джастином Теру
71-летняя Татьяна Васильева показала фигуру в бикини
Жительница Флориды девять дней жила с тараканом в ухе
«Насморк» американки оказался спинномозговой жидкостью
На Украине скоропостижно скончалась звезда сериала «Сваты» - СМИ
Одесса готова сражаться вместе с ЛДНР против Киева
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
10Историческая встреча лидеров двух Корей
14:49 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирском зоопарке лунные медвежата переехали в летний дом

Медведица Челси и ее детеныши из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило справили новоселье. После зимы их перевели в вольер, доступный для наблюдений. Теперь посетители могут увидеть гималайских медвежат в их новом летнем доме, расположенном рядом с вольерами бурых медведей.

Источник: "Российская газета"

— Детеныши в первое время находились на улице ровно столько времени, сколько требовалось медведице, чтобы поесть. По мере того, как они подрастали, прогулки становились все длиннее. Сейчас они подолгу гуляют, едят кашу, активно играют, — рассказала зоотехник отдела хищных животных Светлана Воробьева. — Перевод в другой вольер немного насторожил медвежат. Они держатся рядом с мамой, внимательно осматриваются и принюхиваются. Но биологи зоопарка говорят, что к новому месту наши гималайские медвежата привыкнут быстро, и тогда начнется беготня по бревнам, кувырки и наблюдение за посетителями.

Как сообщили «РГ» в зоопарке, одного медвежонка (самца) по программе сохранения вида уже отправили в другой зоопарк. С мамой Челси остались два малыша.

Трое детенышей (два мальчика и девочка) у гималайской медведицы Челси появились на свет 12 января этого года. Поначалу сотрудники зоопарка только по звукам могли догадываться, что родился не один медвежонок, а больше. Первые два месяца жизни малыши не покидали укрытия, сама медведица тоже выходила редко. Только в марте они впервые показались на улице.

— У гималайских медведей на груди есть характерная видовая отметина — белая полоса, изогнутая, как полумесяц. Поэтому их и называют лунными медведями. Когда детеныши рождаются, они покрыты серовато-белым пушком. Он постепенно сменяется черным мехом, и пятно на груди становится ярким, светлым, — рассказала Светлана Воробьева.

Все новости региона
 Вышел трейлер французского феминистского грайндхауса "Месть"
В Госдуму внесен законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Меркель заявила о невозможности полагаться на защиту США
Суд обязал Россию возместить украинским компаниям потери в Крыму
Российский чиновник лишился дорогого внедорожника
В каких странах пьют больше всего
Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Стала известна дата официального открытия Крымского моста
Иран и Израиль обменялись ударами
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В Москве построят горнолыжный курорт
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь