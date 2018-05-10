В Новосибирском зоопарке лунные медвежата переехали в летний дом

Источник: "Российская газета"

— Детеныши в первое время находились на улице ровно столько времени, сколько требовалось медведице, чтобы поесть. По мере того, как они подрастали, прогулки становились все длиннее. Сейчас они подолгу гуляют, едят кашу, активно играют, — рассказала зоотехник отдела хищных животных Светлана Воробьева. — Перевод в другой вольер немного насторожил медвежат. Они держатся рядом с мамой, внимательно осматриваются и принюхиваются. Но биологи зоопарка говорят, что к новому месту наши гималайские медвежата привыкнут быстро, и тогда начнется беготня по бревнам, кувырки и наблюдение за посетителями.

Как сообщили «РГ» в зоопарке, одного медвежонка (самца) по программе сохранения вида уже отправили в другой зоопарк. С мамой Челси остались два малыша.

Трое детенышей (два мальчика и девочка) у гималайской медведицы Челси появились на свет 12 января этого года. Поначалу сотрудники зоопарка только по звукам могли догадываться, что родился не один медвежонок, а больше. Первые два месяца жизни малыши не покидали укрытия, сама медведица тоже выходила редко. Только в марте они впервые показались на улице.