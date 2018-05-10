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14:52 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области объявлено штормовое предупреждение

Погодные изменения коснутся местных аграриев.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 82% 760 мм рт. ст. 5 м/с

Специалисты МЧС сообщают, что в Омской области в Саргатском, Омском, Исилькульском, Оконешниковском и Черлакском районах с 10 мая в течение 20 дней почва на глубине 10−12 сантиметров будет сильно увлажнена. Эти явления затруднят проведение полевых работ.

Рекомендовано руководителям органов местного самоуправления донести информацию до граждан и сообщить о рекомендациях по реагированию.

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