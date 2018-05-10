В Омской области объявлено штормовое предупреждение

Специалисты МЧС сообщают, что в Омской области в Саргатском, Омском, Исилькульском, Оконешниковском и Черлакском районах с 10 мая в течение 20 дней почва на глубине 10−12 сантиметров будет сильно увлажнена. Эти явления затруднят проведение полевых работ.