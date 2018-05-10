Из-за аварии микрорайон в Симферополе остался без воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. В Симферополе произошла авария на сетях холодного водоснабжения,
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. В Симферополе произошла авария на сетях холодного водоснабжения,
«В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения по ул. Балаклавская, 73 водоснабжение микрорайона Пневматика отсутствует. Сроки восстановления не определены. Котельная Коммунальная, 69 остановлена до восстановления холодного водоснабжения», — отметили в администрации.