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15:16 (мск), источник: РИА Крым

Из-за аварии микрорайон в Симферополе остался без воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. В Симферополе произошла авария на сетях холодного водоснабжения, из-за чего без него остался микрорайон Пневматика. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: Reuters

«В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения по ул. Балаклавская, 73 водоснабжение микрорайона Пневматика отсутствует. Сроки восстановления не определены. Котельная Коммунальная, 69 остановлена до восстановления холодного водоснабжения», — отметили в администрации.

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