В Новороссийске спасли застрявшего между камней дельфиненка

В МУП «Полигон» поступил звонок от службы спасения с заявкой об утилизации погибшего дельфина.

Сотрудники службы отлова приехали на место происшествия и обнаружили уставшего, но еще живого маленького дельфина. Его прибило волной к берегу, он застрял между камней. Это затрудняло движение дельфина, он не мог выбраться оттуда самостоятельно.