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17:00 (мск), источник: Кубань 24

В Новороссийске спасли застрявшего между камней дельфиненка

Это произошло 10 мая в районе улицы набережной имени Адмирала Серебрякова, 33.

В МУП «Полигон» поступил звонок от службы спасения с заявкой об утилизации погибшего дельфина.

Сотрудники службы отлова приехали на место происшествия и обнаружили уставшего, но еще живого маленького дельфина. Его прибило волной к берегу, он застрял между камней. Это затрудняло движение дельфина, он не мог выбраться оттуда самостоятельно.

Один из сотрудников МУП «Полигон» раздвинул камни и освободил дельфина. Вместе с животным мужчина доплыл до безопасной глубины и отпустил его, сообщает пресс-служба мэрии Новороссийска.

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