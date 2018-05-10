В Новороссийске спасли застрявшего между камней дельфиненка
Это произошло 10 мая в районе улицы набережной имени Адмирала Серебрякова, 33.
Это произошло 10 мая в районе улицы набережной имени Адмирала Серебрякова, 33.
В МУП «Полигон» поступил звонок от службы спасения с заявкой об утилизации погибшего дельфина.
Сотрудники службы отлова приехали на место происшествия и обнаружили уставшего, но еще живого маленького дельфина. Его прибило волной к берегу, он застрял между камней. Это затрудняло движение дельфина, он не мог выбраться оттуда самостоятельно.
Один из сотрудников МУП «Полигон» раздвинул камни и освободил дельфина. Вместе с животным мужчина доплыл до безопасной глубины и отпустил его, сообщает