Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Оттеснённый охраной Путина ветеран рассказал о случившемся
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Прокуратура проверяет обстоятельства стрельбы в колледже в Новосибирской области
Как снимали знаменитую сцену в бане в фильме "А зори здесь тихие"
71-летняя Татьяна Васильева показала фигуру в бикини
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Последнее чего ожидал Мюллер: в США обсудили поражение в споре РФ
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
У Эммы Стоун роман с Джастином Теру
71-летняя Татьяна Васильева показала фигуру в бикини
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
На Украине скоропостижно скончалась звезда сериала «Сваты» - СМИ
Одесса готова сражаться вместе с ЛДНР против Киева
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
15Сделать деньги
14:43 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В лондонском музее мадам Тюссо появилась фигура Меган Маркл

Актриса «присоединилась» к своему жениху.

За 10 дней до самой долгожданной и обсуждаемой королевской свадьбы принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл в лондонском отделении музея восковых фигур мадам Тюссо появилась фигура невесты принца.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Восковая фигура Меланьи Трамп появилась в нью-йоркском Музее мадам Тюссо

Восковая Меган одета в бежевые лодочки и темно-зеленое платье, которое было на ней в день объявления о помолвке. Кроме того, на пальце Маркл красуется точная копия обручального кольца, подаренного ей женихом.

Сразу после представления фигуры Меган рядом с ней поставили и принца Гарри. Его копия была сделана к 30-му дню рождения принца и «обновилась» бородой, которую сейчас носит любимый внук Елизаветы II.

Также сообщается, что 19 мая, в день королевской свадьбы, в музей будут бесплатно пускать посетителей с именами Меган и Гарри.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Сколько употребляют алкоголя в разных странах
Как разведчик с протезом стал легендой
Меркель заявила о невозможности полагаться на защиту США
Суд обязал Россию возместить украинским компаниям потери в Крыму
Российский чиновник лишился дорогого внедорожника
В каких странах пьют больше всего
Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Стала известна дата официального открытия Крымского моста
Иран и Израиль обменялись ударами
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Мутко может заняться строительством в России
К американцу в гостиную «прилетели» шесть енотов
У Волочковой протекла крыша
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь