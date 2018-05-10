В лондонском музее мадам Тюссо появилась фигура Меган Маркл
Актриса «присоединилась» к своему жениху.
Актриса «присоединилась» к своему жениху.
За 10 дней до самой долгожданной и обсуждаемой королевской свадьбы принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл в лондонском отделении музея восковых фигур мадам Тюссо появилась фигура невесты принца.
Восковая Меган одета в бежевые лодочки и
Сразу после представления фигуры Меган рядом с ней поставили и принца Гарри. Его копия была сделана к 30-му дню рождения принца и «обновилась» бородой, которую сейчас носит любимый внук Елизаветы II.
Также сообщается, что 19 мая, в день королевской свадьбы, в музей будут бесплатно пускать посетителей с именами Меган и Гарри.