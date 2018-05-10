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15:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Хохольском районе на братской могиле поставили памятник воинам-освободителям

Памятник воинам-освободителям торжественно открыли на братской могиле на хуторе Россошки Хохольского района в среду, 9 мая. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава Костенского поселения Тихон Бедарев в четверг, 10 мая.

Источник: РИА "Воронеж"

Почетное право открыть мемориал предоставили участнику Великой Отечественной войны Семену Гармонову. В память павших солдат участники региональной патриотической организации «Дружина» дали залп из ружей. Инициаторами обустройства воинского захоронения выступили Тихон Бедарев и педагог школы Лилия Аралова. Обелиск установили на спонсорские средства.

— Эскиз памятника создавали всем селом. Объявили конкурс в школе, а потом объединили лучшие детские работы. Из министерства обороны в район прислали письмо с именами погибших, установленных по воспоминаниям их однополчан. На новом мемориале высечены эти десять фамилий, — рассказала корреспонденту РИА «Воронеж» Лилия Аралова.

Братская могила в хуторе Россошки находится на месте, где раньше была школа.

— В январе 1943 года здесь шли бои. Фашистов атаковали бойцы 141-й дивизии 796-го полк. Рота автоматчиков старшего лейтенанта Небогина освободила хутор Долженки, пленив 56 немцев. Группа Небогина двинулась на хутор Россошки. Отчаянная битва велась буквально за каждый дом. Немцев окончательно выбили 26 января 1943 года. Рядом с хутором погибли около 250 советских солдат. Их останки замело снегом, похоронить смогли их только весной, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» местный житель Андрей Турков.

Первый деревянный памятник на этом месте поставили местные учителя в 1967 году.

— О установке мемориала мечтали много лет, пробовали вступать в программы, но найти средства не получалось, ­- рассказал Тихон Бедарев.

По словам заместителя главы администрации района Владимира Морозова, оформят паспорт захоронения, чтобы братской могиле присвоили номер и поставили на учет. Тогда на ее ремонт будут выделяться бюджетные средства.

Хутор Россошки территориально относится к Костенскому сельскому поселению. Здесь зарегистрировано около 30 человек. На зиму остаются жить десять человек.

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