Белорусы на специальном портале смогут ставить оценки госорганизациям за качество услуг

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Предполагается, что портал будет удобным инструментом для размещения мнения о качестве работы государственной организации, оказывающей услуги населению. Процесс оценки не будет занимать у человека много времени, ему достаточно будет указать степень своей удовлетворенности по базовым критериям. Это простота и понятность процесса получения услуги, доступность информации о порядке ее получения, соблюдение установленного срока предоставления услуги, вежливость и доброжелательность сотрудников.

На основании выставленных оценок будет формироваться соответствующий рейтинг организаций.

«Портал уже создан в интернете, он пока работает в тестовом режиме и постепенно наполняется. Планируется, что он полноценно заработает и будет доступен всем желающим в этом году. Это позволит создать в стране прозрачный и объективный механизм оценки уровня развития государственных услуг», — отметили в министерстве.