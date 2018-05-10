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14:48 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы на специальном портале смогут ставить оценки госорганизациям за качество услуг

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси будет работать портал рейтинговой оценки качества оказания услуг организациями, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

Источник: БЕЛТА

Предполагается, что портал будет удобным инструментом для размещения мнения о качестве работы государственной организации, оказывающей услуги населению. Процесс оценки не будет занимать у человека много времени, ему достаточно будет указать степень своей удовлетворенности по базовым критериям. Это простота и понятность процесса получения услуги, доступность информации о порядке ее получения, соблюдение установленного срока предоставления услуги, вежливость и доброжелательность сотрудников.

На основании выставленных оценок будет формироваться соответствующий рейтинг организаций.

«Портал уже создан в интернете, он пока работает в тестовом режиме и постепенно наполняется. Планируется, что он полноценно заработает и будет доступен всем желающим в этом году. Это позволит создать в стране прозрачный и объективный механизм оценки уровня развития государственных услуг», — отметили в министерстве.

Проектом занимаются Минсвязи и Институт прикладных программных систем, познакомиться с ним можно будет на выставке «ТИБО», которая пройдет в Минске 14—18 мая.

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