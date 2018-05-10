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15:35 (мск), источник: Газета.Ру

На Арбате задержали продавцов нацистского холодного оружия

В Главном управлении Министерства внутренних дел России по Москве сообщили о задержании на Арбате лиц, которые подозреваются в сбыте холодного оружия с нацистской символикой, передает агентство городских новостей «Москва».

Источник: Reuters

«В рамках проверки оперативной информации сотрудники Центра по противодействию экстремизму пресекли деятельность лиц, занимавшихся незаконным сбытом холодного оружия, в том числе с нацистской символикой, на территории Москвы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых», — заявила представитель ГУ МВД по Москве Екатерина Гузь.

В результате проведенных обысков обнаружено и изъято 14 единиц холодного оружия.
Екатерина Гузь
Представитель ГУ МВД по Москве

Сообщается, что по данному факту было открыто уголовное дело в соответствии со ст. 222 УК России.

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