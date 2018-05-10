На Арбате задержали продавцов нацистского холодного оружия

«В рамках проверки оперативной информации сотрудники Центра по противодействию экстремизму пресекли деятельность лиц, занимавшихся незаконным сбытом холодного оружия, в том числе с нацистской символикой, на территории Москвы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых», — заявила представитель ГУ МВД по Москве Екатерина Гузь.
В результате проведенных обысков обнаружено и изъято 14 единиц холодного оружия.
Екатерина ГузьПредставитель ГУ МВД по Москве
Сообщается, что по данному факту было открыто уголовное дело в соответствии со ст. 222 УК России.