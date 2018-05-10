Символом «Уральской ночи музыки» станет цветок хризантемы
Екатеринбург. 10 мая.
Екатеринбург. 10 мая.
«Этот символ вдохновения в строгой геометрической форме, он будет стимулировать музыкантов стремиться к совершенству. А еще этим символом мы хотим призвать солнце и хорошую погоду на «Ночь музыки», — приводятся в сообщении слова директора фестиваля Евгения Горенбурга.
Так, для музыкантов и экспертов фестиваля будет изготовлено три тысячи бутоньерок из белых хризантем.
Как сообщалось, более 2 тыс. музыкантов из 26 стран выступят на «Уральской ночи музыки» в Екатеринбурге. В рамках фестиваля будут открыты 104 концертные площадки.
Ural Music Night состоится в четвертый раз. В прошлом году в фестивале приняли участие 1,5 тыс. артистов из 20 стран мира. Работали сто площадок, их в общей сложности посетили порядка 150 тыс. человек.