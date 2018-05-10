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15:03 (мск), источник: Интерфакс

Символом «Уральской ночи музыки» станет цветок хризантемы

Екатеринбург. 10 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Организаторы фестиваля «Уральская ночь музыки» (Ural Music Night), который состоится 29 июня в Екатеринбурге, выбрали цветок хризантемы в качестве символа мероприятия, сообщает пресс-служба фестиваля.

«Этот символ вдохновения в строгой геометрической форме, он будет стимулировать музыкантов стремиться к совершенству. А еще этим символом мы хотим призвать солнце и хорошую погоду на «Ночь музыки», — приводятся в сообщении слова директора фестиваля Евгения Горенбурга.

Так, для музыкантов и экспертов фестиваля будет изготовлено три тысячи бутоньерок из белых хризантем.

Как сообщалось, более 2 тыс. музыкантов из 26 стран выступят на «Уральской ночи музыки» в Екатеринбурге. В рамках фестиваля будут открыты 104 концертные площадки.

Ural Music Night состоится в четвертый раз. В прошлом году в фестивале приняли участие 1,5 тыс. артистов из 20 стран мира. Работали сто площадок, их в общей сложности посетили порядка 150 тыс. человек.

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