Символом «Уральской ночи музыки» станет цветок хризантемы

«Этот символ вдохновения в строгой геометрической форме, он будет стимулировать музыкантов стремиться к совершенству. А еще этим символом мы хотим призвать солнце и хорошую погоду на «Ночь музыки», — приводятся в сообщении слова директора фестиваля Евгения Горенбурга.

Так, для музыкантов и экспертов фестиваля будет изготовлено три тысячи бутоньерок из белых хризантем.

Как сообщалось, более 2 тыс. музыкантов из 26 стран выступят на «Уральской ночи музыки» в Екатеринбурге. В рамках фестиваля будут открыты 104 концертные площадки.