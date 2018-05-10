В Санкт-Петербурге приставы заставили сына вернуть отцу 38 миллионов

Брать деньги у родителей, когда тебе давно не 18 — это немножечко стыдно. Брать очень много денег и отказываться возвращать — неприлично. Но 35-летнему жителю Петербурга так не казалось. Мы не знаем, откуда у родителей горожанина такие деньги, но факт — мужчина занял у папы 38 миллионов рублей. А когда речь зашла о возврате долга, сделал вид, что дело житейское — свои люди, сочтемся. Папу такая позиция отпрыска не устроила, и он пошел в суд.