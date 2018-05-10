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15:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге приставы заставили сына вернуть отцу 38 миллионов

Конфликт отцов и детей оказалось не решить без постороннего вмешательства.

Брать деньги у родителей, когда тебе давно не 18 — это немножечко стыдно. Брать очень много денег и отказываться возвращать — неприлично. Но 35-летнему жителю Петербурга так не казалось. Мы не знаем, откуда у родителей горожанина такие деньги, но факт — мужчина занял у папы 38 миллионов рублей. А когда речь зашла о возврате долга, сделал вид, что дело житейское — свои люди, сочтемся. Папу такая позиция отпрыска не устроила, и он пошел в суд.

Суд вполне предсказуемо выписал исполнительный лист о взыскании с должника всех 38 миллионов. Но бумага на петербуржца не подействовала никак.

— Судебный пристав ограничил его в праве выезда за пределы РФ, обратил взыскание на денежные средства неплательщика, находящиеся в банках, — рассказали в пресс-службе УФССП по Петербургу.

Больше арестовывать было нечего. По информации ведомства, у должника не было другого движимого или недвижимого имущества.

Зато на счетах деньжата водились. В несколько приемов приставы сняли все 38 миллионов долга и еще 2,4 миллиона рублей исполнительского сбора.

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