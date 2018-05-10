В МВД рассказали, переедут ли полицейские Астаны в пятизвездочный отель

Источник: Sputniknews.kz

«Вопрос о передислокации ДВД Астаны в гостиничный комплекс Ramada Plaza находится на стадии рассмотрения. Окончательное решение по данному вопросу не принято», — прокомментировал Садубаев.

Ранее президент Нурсултан Назарбаев отмечал, что для улучшения обстановки в городе решается вопрос о передаче ДВД большого здания.

«Астана должна быть спокойным городом для граждан. Я знаю, что условия работы городских полицейских очень плохие. Сейчас мы решаем вопрос передачи ДВД большого здания, чтобы улучшить обстановку в городе», — сказал Назарбаев на совещании по дальнейшему развитию столицы 5 апреля.

Отель Ramada Plaza Astana включает в себя номера повышенной комфортности, тренажерный зал, ресторан и конференц-залы премиум-класса.