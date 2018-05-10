В МВД рассказали, переедут ли полицейские Астаны в пятизвездочный отель
АСТАНА, 10 мая — Sputnik. Могут ли полицейские Астаны переехать в пятизвездочный отель, рассказал официальный представитель министерства внутренних дел Алмас Садубаев.
АСТАНА, 10 мая — Sputnik. Могут ли полицейские Астаны переехать в пятизвездочный отель, рассказал официальный представитель министерства внутренних дел Алмас Садубаев.
«Вопрос о передислокации ДВД Астаны в гостиничный комплекс Ramada Plaza находится на стадии рассмотрения. Окончательное решение по данному вопросу не принято», — прокомментировал Садубаев.
Ранее президент Нурсултан Назарбаев отмечал, что для улучшения обстановки в городе решается вопрос о передаче ДВД большого здания.
«Астана должна быть спокойным городом для граждан. Я знаю, что условия работы городских полицейских очень плохие. Сейчас мы решаем вопрос передачи ДВД большого здания, чтобы улучшить обстановку в городе», — сказал Назарбаев на совещании по дальнейшему развитию столицы 5 апреля.
Отель Ramada Plaza Astana включает в себя номера повышенной комфортности, тренажерный зал, ресторан и
Аренда офисов, по данным официального сайта, стоит от 4 500 тенге за квадратный метр.