Малыш-богатырь весом почти 6 килограммов родился в Экибастузе

«Когда была беременной, было видно, что живот большой, и врачи говорили, что вес будет четыре или пять килограммов. Но никак не рассчитывали, что будет почти шесть килограммов. Когда малыш родился, мы переспрашивали несколько раз, наш ли это сын. Не верили, что такой крупный малыш оказался у нас. И на вид он выглядит как месячный ребенок», — рассказала женщина.