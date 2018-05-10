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15:08 (мск), источник: Tengrinews

Малыш-богатырь весом почти 6 килограммов родился в Экибастузе

В Экибастузе родился малыш, вес которого составил 5,9 килограмма, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как рассказала мама Олеся Бунина, мальчик родился 23 апреля. Ребенка назвали Савелием. Его вес — 5,912 килограмма, рост — 69 сантиметров.

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«Когда была беременной, было видно, что живот большой, и врачи говорили, что вес будет четыре или пять килограммов. Но никак не рассчитывали, что будет почти шесть килограммов. Когда малыш родился, мы переспрашивали несколько раз, наш ли это сын. Не верили, что такой крупный малыш оказался у нас. И на вид он выглядит как месячный ребенок», — рассказала женщина.

Сейчас малыш-богатырь чувствует себя хорошо.

«У него очень хороший аппетит, и не хватает моей “еды”. Поэтому мы добавили искусственное вскармливание», — сказала Олеся Бунина.

В семье это третий ребенок, у пары есть также две дочери — десяти и четырех лет.

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