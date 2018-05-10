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15:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Недвижимость Киркорова и Лолиты: звезды пожалели, что купили жилье в Болгарии

Из-за местной системы ЖКХ пострадала недвижимость Киркорова, Лолиты и их звездных коллег.

Источник: Комсомольская правда

Одиннадцать лет назад Лолита Милявская присмотрела апартаменты в Болгарии и подбила своих знакомых купить по небольшой квартирке в жилом комплексе «Эмеральд».

— Цены на квартиры в Болгарии были небольшими, поэтому я заманила туда своих друзей, — вспоминает певица. — Мы купили жилье в доме на 700 квартир на курорте Солнечный Берег. Обстановка располагала: дом, где столы сдвигаются, когда дни рождения у детей, двор, которому по фигу, как ты выглядишь, никто пальцы не гнет…

Протухшая колбаса и запах свинофермы.

В комплексе вслед за Лолитой купили квартиры Надежда Бабкина, Максим Фадеев, продюсер Евгений Фридлянд и Филипп Киркоров. Однако очень быстро артисты пожалели о своем приобретении. Думали, что купили элитное жилье, а заселившись, поняли, что придется дышать амбре со свинофермы, расположенной в двух шагах от дома. Плюс ко всему отходы из нее, а также из очистных сооружений сливались неподалеку — прямо в море.

— Мы писали жалобы и добились справедливости. Нам вывели все водостоки и канализацию на два километра от Солнечного Берега, как это положено по законам Евросоюза, — рассказывает Лолита.

Но и на этом злоключения российских знаменитостей не закончились. Как-то, приехав в свое болгарское гнездо, сын Надежды Бабкиной Данила Заседателев обнаружил в холодильнике… протухшую колбасу. Так вскрылось, что в отсутствие звездных хозяев управляющая компания сдавала их квартиры в аренду.

Отключили электричество и канализацию.

Через некоторое время жильцам выставили баснословные суммы за коммунальное обслуживание. Лолиту, например, попросили оплатить счет за чистку бассейна — целых 7000 евро. Певица пошла на управляющую компанию войной. И добилась того, что болгарская сторона умерила аппетиты и передала комплекс другой управляющей фирме.

Но идиллия длилась недолго. Лолита поделилась с «КП» новой бедой. Теперь во всем доме отключили электричество и канализацию. Что делать со своими звездными метрами, пока не знает ни Лолита, ни ее коллеги.

— Управляющая компания говорит, что среди наших граждан много неплательщиков — примерно 70 процентов, — рассказала нам певица. — И это правда. Жильцы перестали оплачивать свет и воду, протестуя против воровства компании, которая выставляла огромные счета за «коммуналку», хотя в договоре была обозначена совсем иная квартплата. Комплекс становился все хуже и хуже, а денег они хотели больше и больше. Доходило до того, что дельцы сдавали квартиры туристам, а плату за их коммунальные расходы вешали на нас. Я, правда, отношусь к тем, кто каждый год оплачивает все счета.

— Если вы платили, почему у вас тоже отключили свет и воду?

— Нас таких 30 процентов, кто заплатил. Но есть люди, которые годами не платят. Мы умоляли их погасить счета, чтобы не подвергать неудобствам других жильцов. Но нас никто не слушал. А управляющая компания предложила нам, собственникам, за 900 тысяч евро выкупить узлы, отвечающие за подачу воды, света и канализации.

Теперь представители компании выставили у комплекса охрану, просто так в него не проникнуть. Мы с мужем сейчас полетим туда, чтобы как-то вызволить свою машину из обесточенного паркинга. Что еще неприятного? В доме началась дикая русофобия. Все чаще мы слышим от болгар: «Убирайтесь вон. Болгария для болгар». Правда, то же самое заявили и англичанам. Их у нас не так много в комплексе, около девяти семей), но и им было заявлено: «Англия для англичан. Мы — болгары, мы здесь главные. Это наша земля, мы будем всем управлять». Наши люди тактично сказали им: «Вообще-то мы поддерживаем экономику Болгарии и ничего плохого вам не сделали».

«Мы заплатили за воздух».

— Вы уже говорили с адвокатами?

— В Болгарии пока нам не встретился нормальный адвокат. Юристы тут же предлагают услуги по управлению комплексом. Мы бы и рады общим собранием выбрать новую управляющую компанию, чтобы все было прозрачно. Но мы не можем этого сделать. Когда тебе не принадлежат ни свет, ни канализация, ни водоточка, какая управляющая компания к тебе пойдет?

Недавно звездных жильцов ждал еще один удар.

— Выяснилось, что комплекс незаконно построен на территории, которая принадлежит пионерскому лагерю, — возмущается Лолита. — Лагерь по закону о реституции выиграл все суды. И управляющая компания, конечно, нам об этом не сказала. Видимо, пионерский лагерь теперь может приводить пионеров в наш бассейн. Они имеют на это право, это их земля. Мы просто купили воздух, без канализации и без земли. Разговаривала вчера с Филиппом Киркоровым, он тоже возмущен. Будем вместе думать, как выбираться из этой передряги.

— Может, продать квартиру, пока не поздно?

— За копейки? Недвижимость в Болгарии и так уже в два раза подешевела. Да и кто купит квартиру без канализации и света? Но мы еще поборемся. На то мы и русские, чтобы не сдаваться.

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