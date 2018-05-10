В ближайшие дни на Урале прогнозируют мокрый снег и заморозки

Как сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Ханты-Мансийского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Андреева, климатическая норма погоды на май в ХМАО составляет 3−8 градусов тепла. «По сравнению с климатическими нормами прошлых лет фактическая температура гораздо ниже. Нынешняя весна в ХМАО затяжная, холодная, дождливая, это связано с тем, что в регионе господствует северо-западные и северные воздушные течения. Такая погода продержится до конца недели, и изменений мы не ждем», — сказала она.

По данным синоптиков, в четверг ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, по северным и восточным районам температура воздуха до минус 13, днем до плюс 13 градусов. В Челябинской и Курганской областях синоптики также ожидают низкие температуры. Ночью прогнозируются заморозки, температура воздуха в этих регионах будет опускаться до минус трех градусов.

Несмотря на холодную погоду, на реках в ХМАО продолжается весеннее половодье и ледоход. В главном управлении МЧС по региону отметили, что угроза подтопления населенных пунктов отсутствует, посещать водоемы запрещено. В Свердловской области, по данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, также продолжается разрушение ледостава, ухудшения паводковой обстановки не ожидается. Аналогичная ситуация наблюдается и в Тюменской области.