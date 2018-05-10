Казарму XVIII века в Петербурге снесут ради строительства новой сцены МДТ
Сейчас здание находится в аварийном состоянии.
Сейчас здание находится в аварийном состоянии.
В Петербурге решили снести казарму
По предварительным данным, казарму снесут ради строительства новой сцены Малого драматического театра. Раньше здание хотели сохранить и приспособить под нужды МДТ, но после ситуации с хищением бюджетных средств планы были изменены.
Сейчас здание казармы находится в аварийном состоянии.
Градозащитники направили письмо на имя министра культуры РФ Владимира Мединского с просьбой не разрушать историческую постройку.