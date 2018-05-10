МЧС прокомментировало запрет на приготовление шашлыков во время ЧМ-2018

Согласно протоколу Правительственной комиссии органам исполнительной власти субъектов РФ, задействованным в подготовке и проведении Чемпионата, рекомендовано обеспечить введение особого противопожарного режима на период проведения мероприятий Чемпионата. Однако в Нижегородской области особый противопожарный режим уже введен. Согласно ему, в Нижегородской области запрещено готовить шашлыки:



— в лесах и на прилегающих к ним территориях



— на участках, прилегающих к землям сельскохозназначения.