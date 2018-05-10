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16:50 (мск), источник: Newsroom24.ru

МЧС прокомментировало запрет на приготовление шашлыков во время ЧМ-2018

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ряде СМИ появилась информация о том, что в Нижегородской области запретят жарить шашлыки во время ЧМ-2018.

Согласно протоколу Правительственной комиссии органам исполнительной власти субъектов РФ, задействованным в подготовке и проведении Чемпионата, рекомендовано обеспечить введение особого противопожарного режима на период проведения мероприятий Чемпионата. Однако в Нижегородской области особый противопожарный режим уже введен. Согласно ему, в Нижегородской области запрещено готовить шашлыки:

— в лесах и на прилегающих к ним территориях

— на участках, прилегающих к землям сельскохозназначения.

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