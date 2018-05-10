Обсессивно-компульсивное расстройство одного сиблинга повысило самоконтроль другого

Это выяснили нидерландские ученые, которые во время фМРТ-эксперимента показывали участникам с неврозами, а также их здоровым сиблингам и обычным людям изображения, призванные вызвать беспокойство. Статья опубликована в журнале Biological Psychiatry.

При обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР) часто возникают навязчивые или пугающие мысли (обсессии), справиться с которыми помогают своеобразные «ритуалы» (компульсии) — определенные действия, такие как мытье рук или, например пересчет окружающих предметов или действий. Как и многие психические состояния, развитие ОКР во многом определяется генетическими факторами и считается наследуемым расстройством, но его точный эндофенотип (совокупность определяемых генетически симптомов) до сих пор не изучен до конца.

Одним из маркеров развития психического расстройства, имеющим генетическую основу, может послужить мозговая активность во время проявления заболеваний. Уеные из Амстердамского свободного университета под руководством Одиль ван ден Хювель (Odile van den Huevel) решили изучить активность мозга людей с ОКР и их здоровых братьев и сестер. В их исследовании приняли участие 43 человека с задокументированными проявлениями навязчивых состояний, 19 их сиблингов без патологии, а также 38 здоровых человек из контрольной группы.

Эксперимент проходил с использованием функциональной МРТ. Активность мозга участников изучали во время просмотра трех видов изображений: нейтральных, вызывающих страх и связанных с симптомами ОКР (например, фотографии человека, интенсивно моющего руки или проверяющего выключатели). Участников просили либо просто смотреть на фотографии, либо попытаться осознать и успокоить негативные эмоции, связанные с просмотром, а затем — оценить вызванные негативные эмоции по шкале с бегунком.

В целом, пациенты с ОКР сообщали о значительно (p < 0,001) более эмоционально негативных ощущениях при просмотре устрашающих и связанных с неврозами изображений, чем сиблинги и контрольная группа, которые между собой почти не отличались (p > 0,86). Что касается результатов фМРТ, то пациенты отличались повышенной активностью миндалевидного тела, отвечающего за обработку эмоционально окрашенных (в большей степени — негативно) стимулов, а также дорсомедиальной частью префронтальной коры, которая отвечает за оценку собственного психического состояния. У контрольной группы активность этих областей была значительно ниже, а у сиблингов — выше: между патологической активностью, связанной с ОКР, и нормальной активностью без проявления симптомов.

Во время задания на регуляцию негативных эмоций при просмотре изображений, связанных с навязчивыми состояниями, ученые отметили повышенную функциональную связь между дорсомедиальной частью префронтальной коры и миндалины, а также повышенную активацию височно-затылочной области, связанную с регуляцией когнитивного контроля.

Ученые, таким образом, пришли к выводу, что активность «контролирующих» участков мозга — важный функциональный маркер наследуемости заболевания. Повышенная активность этих участков, по мнению ученых, помогает сиблингам нормализовать эмоциональный ответ на стимулы-триггеры, не давая симптомам ОКР развиться.

Один из способов лечения навязчивых состояний — когнитивно-поведенческая терапия, или совокупность терапевтических методик, направленная на выявление и анализирование причин появления расстройства. Эффективность такого метода недавно научились предсказывать по анализу функциональных связей головного мозга пациента во время фМРТ в состоянии покоя.