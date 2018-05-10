Ураганы становятся мощнее с каждым годом

Проанализировав спутниковые данные о силе штормов за последние 30 лет, учёные обнаружили, что средний прирост скорости ветра у ураганов на сегодняшний день на 21 км/ч больше, чем в прошлом.

Проанализировав спутниковые данные о силе штормов за последние 30 лет, учёные обнаружили, что средний прирост скорости ветра у ураганов на сегодняшний день на 21 км/ч больше, чем в прошлом.

Ранее каждое десятилетие скорость ураганов росла лишь на семь км/ч. Более того, при быстром росте интенсивности циклона его скорость увеличивается на 36 км/ч всего за 24 часа. К примеру, в 2017 году это явление наблюдалось у таких ураганов, как «Харви», «Ирма», «Хосе» и «Мария». Откуда возникла такая аномалия? На скорость ветра влияют различные факторы, включая температуру у поверхности моря, влажность, направление и скорость, а также содержание тепла в приповерхностном слое океана.