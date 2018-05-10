Ураганы становятся мощнее с каждым годом
Американские учёные бьют тревогу: атлантические ураганы с каждым годом стремительно набирают силу, причём делают это аномально быстро!
Американские учёные бьют тревогу: атлантические ураганы с каждым годом стремительно набирают силу, причём делают это аномально быстро!
Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Тихоокеанской
Ранее каждое десятилетие скорость ураганов росла лишь на семь км/ч. Более того, при быстром росте интенсивности циклона его скорость увеличивается на 36 км/ч всего за 24 часа. К примеру, в 2017 году это явление наблюдалось у таких ураганов, как «Харви», «Ирма», «Хосе» и «Мария». Откуда возникла такая аномалия? На скорость ветра влияют различные факторы, включая температуру у поверхности моря, влажность, направление и скорость, а также содержание тепла в приповерхностном слое океана.
Североатлантическая осцилляция, впервые обнаруженная в 2001 году, влияет на температуру поверхности моря, делая её непостоянной: в настоящий момент это явление наблюдается в центральной и восточной части Атлантического океана. Исследователи считают, что причиной является естественное воздействие глобального потепления, которое делает ураганы непредсказуемо разрушительными.