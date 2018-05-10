Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эрдоган жестко ответил Макрону касательно России
Нужно ли срывать букву «Ш»?
6-летняя дочь Кристины Орбакайте учится водить машину
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
У Эммы Стоун роман с Джастином Теру
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
У Эммы Стоун роман с Джастином Теру
71-летняя Татьяна Васильева показала фигуру в бикини
Американскому солдату выращивают ухо на предплечье
«Насморк» американки оказался спинномозговой жидкостью
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
16:12 (мск), источник: Популярная механика

Ураганы становятся мощнее с каждым годом

Американские учёные бьют тревогу: атлантические ураганы с каждым годом стремительно набирают силу, причём делают это аномально быстро!

Источник: AP 2018

Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории (PNNL) зафиксировали стремительный и непредсказуемый рост скорости ураганов в Атлантике.

Проанализировав спутниковые данные о силе штормов за последние 30 лет, учёные обнаружили, что средний прирост скорости ветра у ураганов на сегодняшний день на 21 км/ч больше, чем в прошлом.
Читайте также
Ураганы «Харви», «Ирма», «Мария» и «Нейт» будут называться по-другому

Ранее каждое десятилетие скорость ураганов росла лишь на семь км/ч. Более того, при быстром росте интенсивности циклона его скорость увеличивается на 36 км/ч всего за 24 часа. К примеру, в 2017 году это явление наблюдалось у таких ураганов, как «Харви», «Ирма», «Хосе» и «Мария». Откуда возникла такая аномалия? На скорость ветра влияют различные факторы, включая температуру у поверхности моря, влажность, направление и скорость, а также содержание тепла в приповерхностном слое океана.

Североатлантическая осцилляция, впервые обнаруженная в 2001 году, влияет на температуру поверхности моря, делая её непостоянной: в настоящий момент это явление наблюдается в центральной и восточной части Атлантического океана. Исследователи считают, что причиной является естественное воздействие глобального потепления, которое делает ураганы непредсказуемо разрушительными.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
 Иностранные танки в армии СССР
Танковый таран – оружие смелых
Меркель заявила о невозможности полагаться на защиту США
Суд обязал Россию возместить украинским компаниям потери в Крыму
На воле — хуже: почему в японских тюрьмах много престарелых
Российский чиновник лишился дорогого внедорожника
Сару Джессику Паркер высмеяли за старость
Эксперты: в России не 20, а более 35 миллионов бедных
Кирилл Клейменов больше не будет вести программу «Время»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Игры закончились: Чехия даст бой России У сборной России начинается череда сложных матчей на чемпионате мира по хоккею. Первым из них станет поединок с командой Чехии
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В Москве построят горнолыжный курорт
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь