Кемеровчанин заплатил 2,6 млн руб. налога за покупку кладбища
Мужчина приобрел земельный участок, на котором собирался строить развлекательный центр.
Мужчина приобрел земельный участок, на котором собирался строить развлекательный центр.
Житель областного центра выплатил более 2 млн рублей земельного налога за участок, на котором собирался строить развлекательный центр.
Как сообщает
В результате мужчина оказался должен ИФНС 2,6 млн рублей налога на землю. В отношении должника были применены меры принудительного взыскания: были арестованы доходы, находящиеся в банке, бытовая техника. Мужчине был временно запрещен выезд за границу РФ. Судебный пристав установил, что мужчина владеет иными земельными участками. В отношении этих участков был введен запрет на регистрационные действия.
После мер принудительного взыскания должник оплатил налог в полном размере. Сейчас исполнительное производство фактически исполнено.